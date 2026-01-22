NEWS

Sepp Strakas Ziel für 2026: "Ein noch besserer Golfer werden!"

Gelingt dem Wiener in Kalifornien die Titelverteidigung? Im Interview mit Canal+ spricht Straka über Familie, Majors und Kitzbühel.

Sepp Strakas Ziel für 2026: "Ein noch besserer Golfer werden!" Foto: © GEPA
Peter Rietzler
Sepp Straka ist bereit. "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel trainiert und nur wenige Turniere gespielt", sagt der 32-Jährige, der im Interview mit Canal+-Kommentator Michael Berger ein Update zu seiner aktuellen Form gibt.

Der gebürtige Wiener hat rund um den Jahreswechsel viel Zeit mit seiner Familie in seinem Haus in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) verbracht. Seinen Söhnen Leo und Thomas geht es laut Straka "sehr gut".

Die Kinder sind mit Frau Paige in Alabama geblieben und haben Österreichs Golf-Aushängeschild nicht mit nach Kalifornien begleitet.

Straka: "Alles gleich im Trainerteam."

Zum Sportlichen sagt Straka: "Mein Spiel fühlt sich aktuell sehr gut an."

Für das Jahr 2026 hat Straka kaum Umstellungen zu vermelden. Das Trainerteam ist unverändert, sein intensives Training mit dem Putter hat sich bereits 2025 ausgezahlt.

Straka startet als Titelverteidiger in das mit 9,2 Mio. US Dollar dotierte Event "The American Express" in La Quinta. Das Turnier wird auf drei verschiedenen Kursen gespielt.

Foto: ©GEPA

Im Gespräch mit Canal+ (siehe unten) wiederholt die Nummer 12 der Welt des Öfteren wie sehr er sich auf das Antreten in Kitzbühel Ende Mai freut.

"Ich erinnere mich gerne an mein Antreten in Atzenbrugg zurück. Auf den Start bei der Austrian Alpine Open in Kitzbühel freue ich mich riesig. Das wird sehr speziell werden", meint Straka.

Das Event im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith - Teil der DP World Tour - findet vom 28. bis 31. Mai 2026 statt.

Auf der Frage nach den Saisonzielen nennt Straka keine Ergebnisse, sondern meint: "Ich will ein noch besserer Golfer werden!"

Straka will bei den Majors besser abschneiden

Auf Nachfrage von Michael Berger nennt Straka ein gutes Abschneiden bei den Majors als Top-Wunsch. "Das war 2025 enttäuschend für mich. Die Majors sind nicht so gelaufen wie ich wollte."

Auch Kommentator Florian Bauer freut sich auf "The American Express". Der Deutsche kommentiert täglich bis Sonntag, ab 17:30 Uhr, bei Canal+ Golf.

" Ich liebe eigentlich alles an diesem Turnier. Den Platz, das Teilnehmerfeld um Scottie Scheffler und Co, die mega Atmosphäre und nicht zuletzt die Tatsache, dass Sepp Straka Titelverteidiger ist. La Quinta passt für Sepp perfekt zu seinem Spielstil. Trotzdem ist ein gutes Ergebnis kein Selbstläufer. Ich bin gespannt, wie unsere Nummer Eins aus der Winterpause zurückkommt. Nach familiären Sorgen - zum Glück alle überstanden - ist der Kopf hoffentlich wieder frei. Let the battle begin!“

Das ganze Interview mit Canal+ gibt es im Player unten!

