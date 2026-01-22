Sepp Strakas Ziel für 2026: "Ein noch besserer Golfer werden!"

Sepp Straka ist bereit. "Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel trainiert und nur wenige Turniere gespielt", sagt der 32-Jährige, der im Interview mit Canal+-Kommentator Michael Berger ein Update zu seiner aktuellen Form gibt.

Der gebürtige Wiener hat rund um den Jahreswechsel viel Zeit mit seiner Familie in seinem Haus in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) verbracht. Seinen Söhnen Leo und Thomas geht es laut Straka "sehr gut".

Die Kinder sind mit Frau Paige in Alabama geblieben und haben Österreichs Golf-Aushängeschild nicht mit nach Kalifornien begleitet.

Straka: "Alles gleich im Trainerteam."

Zum Sportlichen sagt Straka: "Mein Spiel fühlt sich aktuell sehr gut an."

Für das Jahr 2026 hat Straka kaum Umstellungen zu vermelden. Das Trainerteam ist unverändert, sein intensives Training mit dem Putter hat sich bereits 2025 ausgezahlt.

Straka startet als Titelverteidiger in das mit 9,2 Mio. US Dollar dotierte Event "The American Express" in La Quinta. Das Turnier wird auf drei verschiedenen Kursen gespielt.