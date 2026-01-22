Sepp Strakas Ziel für 2026: "Ein noch besserer Golfer werden!"

Im Gespräch mit Canal+ (siehe unten) wiederholt die Nummer 12 der Welt des Öfteren wie sehr er sich auf das Antreten in Kitzbühel Ende Mai freut.
"Ich erinnere mich gerne an mein Antreten in Atzenbrugg zurück. Auf den Start bei der Austrian Alpine Open in Kitzbühel freue ich mich riesig. Das wird sehr speziell werden", meint Straka.
Das Event im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith - Teil der DP World Tour - findet vom 28. bis 31. Mai 2026 statt.
Auf der Frage nach den Saisonzielen nennt Straka keine Ergebnisse, sondern meint: "Ich will ein noch besserer Golfer werden!"
Straka will bei den Majors besser abschneiden
Auf Nachfrage von Michael Berger nennt Straka ein gutes Abschneiden bei den Majors als Top-Wunsch. "Das war 2025 enttäuschend für mich. Die Majors sind nicht so gelaufen wie ich wollte."
Auch Kommentator Florian Bauer freut sich auf "The American Express". Der Deutsche kommentiert täglich bis Sonntag, ab 17:30 Uhr, bei Canal+ Golf.
" Ich liebe eigentlich alles an diesem Turnier. Den Platz, das Teilnehmerfeld um Scottie Scheffler und Co, die mega Atmosphäre und nicht zuletzt die Tatsache, dass Sepp Straka Titelverteidiger ist. La Quinta passt für Sepp perfekt zu seinem Spielstil. Trotzdem ist ein gutes Ergebnis kein Selbstläufer. Ich bin gespannt, wie unsere Nummer Eins aus der Winterpause zurückkommt. Nach familiären Sorgen - zum Glück alle überstanden - ist der Kopf hoffentlich wieder frei. Let the battle begin!“
Das ganze Interview mit Canal+ gibt es im Player unten!