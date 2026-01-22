Fehlstart in Dubai - Österreicher müssen sich am Freitag steigern

Schwierige Bedingungen zum Auftakt der mit 9 Mio. US Dollar dotierten Hero Dubai Desert Classic 2026.

Starker Wind und ein für die Region überraschend kühles und ungemütliches Wetter im exklusiven Emirates Golfclub sorgen bei den Top-Spielern der DP World Tour für eine Vielzahl von Fehlschlägen.

Davor sind auch der Burgenländer Bernd Wiesberger und der Tiroler Maximilian Steinlechner nicht gefeit.

Der 40-jährige Wiesberger, der im Dezember mit zwei guten Events in Australien in die Saison gestartet ist, notiert in Dubai zum Auftakt eine 74er-Runde (+2).

Wiesberger notiert nur zwei Birdies

Nach einem Umlauf mit vier Bogeys und zwei Birdies liegt der Oberwarter zwei Schläge über dem Platzstandard und muss am Freitag ordentlich zulegen, um den Anschluss an die Top 50 zu erreichen.

Auch Maximilian Steinlechner hat mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen und liegt bei seiner Rolex-Series-Premiere am Ende des Feldes.

Der 26-jährige Innsbrucker erwischt einen rabenschwarzen Tag und muss auf den ersten neun Spielbahnen gleich neun Schlagverluste hinnehmen.

Aber auch die Top-Stars plagen sich in der 1. Runde.

McIlroy und Fleetwood mit je 73 Strokes

So kehren beispielsweise der Nordire Rory McIlroy und der Engländer Thommy Fleetwood mit einer 73 (+1) in das Klubhaus zurück. Spaniens Jungstar Angel Ayora benötigt 75 Schläge, der in der Weltrangliste klar vor Wiesberger gereihte Südafrikaner Thriston Lawrence muss eine 76 (+4) verdauen.

Eine Traumrunde erwischt der Italiener Francesco Molinari. Der 43-jährige Turiner notiert bei acht Birdies nur ein Bogey und führt nach einer 65 (-7) zwei Schläge vor Mikael Lindberg (SWE/-5).

Wiesberger bei CANAL+: "Golf ist ein verflixtes Spiel"

