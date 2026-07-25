AFBÖ zieht namhaften Partner an Land

Der American Football Bund Österreich (AFBÖ) und Adidas gehen ab sofort gemeinsame Wege.

Die Marke aus Herzogenaurach wird neuer offizieller Ausrüster des österreichischen Football-Verbands und stattet sämtliche Nationalteams im Flag Football und Tackle Football mit Wettkampf-, Reise- und Trainingsbekleidung sowie Accessoires aus. Komplettiert wird die Kooperation künftig durch die footballspezifische adizero Schuhlinie, die speziell für die Anforderungen des Sports entwickelt wurde.

Gemeinsam verfolgen beide Partner das Ziel, den Footballsport in Österreich weiterzuentwickeln und den Nationalteams professionelle Rahmenbedingungen auf ihrem weiteren Weg zu bieten.

Der Start der Zusammenarbeit fällt bewusst in eine Phase, in der Flag Football weltweit einen historischen Aufschwung erlebt. Mit der Weltmeisterschaft von 13. bis 16. August in Düsseldorf findet im Sommer das bislang größte internationale Turnier der Sportart statt. Gleichzeitig werden dort erstmals Startplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vergeben. Nach den starken internationalen Leistungen der vergangenen Jahre dürfen sich Österreichs Nationalteams berechtigte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Qualifikation machen.

Internationale Besonderheit

Die Zusammenarbeit zwischen adidas und dem AFBÖ geht über die Ausstattung der Nationalteams hinaus. Gemeinsam möchten beide Partner den gesamten Footballsport in Österreich nachhaltig stärken, die Relevanz der Sportart erhöhen und ihre positive Entwicklung aktiv begleiten. Davon sollen sowohl Flag Football als auch Tackle Football sowie der Nachwuchs- und Breitensport profitieren.

Gleichzeitig markiert die Partnerschaft auch international einen besonderen Schritt. Nach aktuellem Stand ist der AFBÖ der erste europäische American Football Verband, der eine umfassende Ausrüsterpartnerschaft mit adidas eingeht.

"Football begeistert weltweit immer mehr Menschen und entwickelt sich mit einer unglaublichen Dynamik. Mit der bevorstehenden Olympiapremiere von Flag Football steht dem Sport ein großer Meilenstein bevor. Wir freuen uns sehr, den AFBÖ auf dem Weg nach LA 2028 als Ausrüster zu unterstützen und gemeinsam noch mehr Menschen für Football in Österreich zu gewinnen", sagt Marina Moguš, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa.

AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck erklärt: “Für unsere Nationalteams und den gesamten Football-Verband ist es eine besondere Auszeichnung, mit adidas als starkem, weltweiten Partner die nächsten sportlichen Herausforderungen auf internationalem Level anzugehen.”