-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
-
Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
-
Highlights: So bricht die Schweiz ihren WM-FluchFIFA WM 2026
-
Highlights: Klaut VAR Kroatien reguläres Ausgleichstor gegen Portugal?FIFA WM 2026
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Highlights: Doppelter Oyarzabal lässt Österreich leidenFIFA WM 2026
-
Highlights: Selbst Unterzahl lässt die USA nicht wackelnFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgische Aufholjagd gegen SenegalFIFA WM 2026
-
Highlights: Harry Kane schießt England ins WM-AchtelfinaleFIFA WM 2026
Paraguay PARFrankreich FRA
Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM heute: Achtelfinale Paraguay - Frankreich
Der Deutschland-Bezwinger fordert WM-Mitfavoriten Frankreich. Gelingt auch diesmal die Überraschung? LIVE-Infos:
Paraguay fordert im Achtelfinale in Philadelphia Frankreich (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Der Außenseiter bezwang im Sechzehntelfinale Deutschland im Elfmeterschießen. Frankreich setzte sich souverän 3:0 gegen Schweden durch.
Die Weltrangliste spricht ganz klar für das Team von Trainer Didier Deschamps.