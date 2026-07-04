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WM heute: Achtelfinale Paraguay - Frankreich

Der Deutschland-Bezwinger fordert WM-Mitfavoriten Frankreich. Gelingt auch diesmal die Überraschung? LIVE-Infos:

WM heute: Achtelfinale Paraguay - Frankreich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Paraguay fordert im Achtelfinale in Philadelphia Frankreich (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Außenseiter bezwang im Sechzehntelfinale Deutschland im Elfmeterschießen. Frankreich setzte sich souverän 3:0 gegen Schweden durch.

Die Weltrangliste spricht ganz klar für das Team von Trainer Didier Deschamps.

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