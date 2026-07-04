VIDEO: Marokko gegen Kanada gnadenlos effizient

Der erste der drei Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist raus.

Kanada muss sich in Houston gegen Marokko 0:3 geschlagen geben (Spielbericht>>>).

Schlüssel zum Sieg der Nordafrikaner ist die Effizienz: Aus vier Torschüssen entstehen drei Treffer (alle Statistiken>>>).

Ein Doppelpack von Azzedine Ounahi und das späte dritte Tor durch Soufiane Rahimi sorgen dafür, dass Marokko erneut unter den besten Acht steht.

Die Highlights des Spiels im VIDEO: