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Endstand
0:30:0 , 0:3
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Azzedine Ounahi
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Azzedine Ounahi
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Soufiane Rahimi
NEWS
VIDEO: Marokko gegen Kanada gnadenlos effizient
Aus vier Torschüssen wurde ein überdeutlicher Sieg, weil Ounahi und Rahimi eiskalt zuschlagen. Die Highlights im VIDEO:
Der erste der drei Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist raus.
Kanada muss sich in Houston gegen Marokko 0:3 geschlagen geben (Spielbericht>>>).
Schlüssel zum Sieg der Nordafrikaner ist die Effizienz: Aus vier Torschüssen entstehen drei Treffer (alle Statistiken>>>).
Ein Doppelpack von Azzedine Ounahi und das späte dritte Tor durch Soufiane Rahimi sorgen dafür, dass Marokko erneut unter den besten Acht steht.