SV Stripfing SV Stripfing SVS LASK LASK ASK
Heute 20:30 Uhr
NEWS

ÖFB-Cup heute: SV Stripfing - LASK

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups trifft der SV Stripfing auf den LASK. LIVE-Infos:

ÖFB-Cup heute: SV Stripfing - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale kommt es am Dienstag zum Duell zwischen dem SV Stripfing und dem LASK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Marchfelder belegen in LigaZwa den zwölften Tabellenplatz und haben zehn Zähler am Konto. Damit kämpft der SVS derzeit um den Klassenerhalt.

In der letzten Runde siegten die Niederösterreicher daheim 4:3 gegen den FC Hertha Wels und feierten so den zweiten Saisonsieg.

Der LASK scheint unter Neo-Coach Didi Kühbauer endlich zu funktionieren und siegte zuletzt daheim 1:0 gegen GAK. Nach dem Sieg über Rapid war dies schon der zweite volle Erfolg in Folge.

Tabellarisch kletterten die Oberösterreicher damit auf Rang neun und haben 13 Punkte.

LIVE-Ticker:

LASK SV Stripfing Fußball ÖFB-Cup