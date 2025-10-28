Im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale kommt es am Dienstag zum Duell zwischen dem SV Stripfing und dem LASK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Marchfelder belegen in LigaZwa den zwölften Tabellenplatz und haben zehn Zähler am Konto. Damit kämpft der SVS derzeit um den Klassenerhalt.

In der letzten Runde siegten die Niederösterreicher daheim 4:3 gegen den FC Hertha Wels und feierten so den zweiten Saisonsieg.

Der LASK scheint unter Neo-Coach Didi Kühbauer endlich zu funktionieren und siegte zuletzt daheim 1:0 gegen GAK. Nach dem Sieg über Rapid war dies schon der zweite volle Erfolg in Folge.

Tabellarisch kletterten die Oberösterreicher damit auf Rang neun und haben 13 Punkte.

LIVE-Ticker: