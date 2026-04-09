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Samsonova, Liudmila SAM
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Tennis heute: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz

Österreichs Nachwuchshoffnung kämpft nach dem beendeten Linz-Fluch um den Einzug in das Viertelfinale und ein erstmals zweistelliges Ranking.

Tennis heute: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger kämpft beim WTA-500-Turnier in Linz um den Einzug ins Viertelfinale!

Im Achtelfinale bekommt es die 18-Jährige mit der Nummer drei des Turniers zu tun: der Russin Liudmila Samsonova, derzeit 21. in der WTA-Rangliste (ab ca. 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Samsonova hatte in der ersten Runde ein Freilos und steigt folglich erst jetzt in den Bewerb ein. Tagger bezwang die einstige Weltranglisten-Zweite Paula Badosa (ESP) und feierte damit den ersten Sieg einer ÖTV-Spielerin in Linz seit 13 Jahren.

Siegt die Osttirolerin auch gegen Samsonova, würde sie nicht nur erstmals innerhalb der Top 100 der Weltrangliste stehen, sondern auch Julia Grabher überholen und so möglicherweise zur heimischen Nummer eins avancieren.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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