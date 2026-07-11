Machtdemonstration gegen Paris - Vikings nicht zu stoppen!

Die Vienna Vikings haben auch ihr siebentes Spiel in der American-Football-Liga AFLE gewonnen.

Vor 4.146 Zuschauer und bei hochsommerlichen 29 Grad feierten die Vienna Vikings im Wiener Sport-Club Stadion einen überzeugenden 56:6 Erfolg über die Paris Lights.

Bereits zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden: Mit einer komfortablen 42:06-Führung legten die Vikings den Grundstein für den nächsten Erfolg in der AFLE-Saison.

Mayr mit mehreren Big Plays

Zwar schrieben die Pariser zuerst mit einem Touchdown am Score Board an, doch die Antwort der Vikings kam postwendend. Von da an dominierten die Gastgeber das Geschehen und setzten die Gäste aus Frankreich sowohl offensiv als auch defensiv unter Druck.

Quarterback Ben Holmes führte die Offense souverän über das Feld und fand seine Receiver immer wieder mit präzisen Pässen. Besonders Yannick Mayr sorgte mit mehreren Big Plays für Gefahr und trug maßgeblich dazu bei, dass die Vikings bereits vor der Pause uneinholbar davonzogen.

Mit dem klaren Vorsprung im Rücken nutzten die Vikings die zweite Halbzeit, um ihre Tiefe im Kader zu demonstrieren. Zwei weitere Touchdowns sorgten für den Endstand, während bereits früh Quarterback Nico Hrouda sowie zahlreiche Backups Spielpraxis sammeln konnten.

Defensiv erneut dominant

Trotz der personellen Rotation behielt Wien jederzeit die Kontrolle über die Begegnung und ließ den Gästen keine Möglichkeit mehr, das Spiel spannend zu machen.

Nach einer kurzen verletzungsbedingten Pause in den vergangenen Wochen meldete sich US-Receiver Darrell Stewart Jr. eindrucksvoll zurück. Mit seiner Explosivität und Präsenz zeigte er einmal mehr, warum er ein echter Difference Maker für die Vikings-Offense ist. Für seine herausragende Leistung wurde Stewart Jr. als TISSOT Player of the Game ausgezeichnet und durfte sich über eine gravierte TISSOT PRX freuen.

Auch defensiv präsentierten sich die Vikings erneut dominant. Noel Swancar, Pablo Araya und Nikolaus Terlitza gehörten zu den auffälligsten Akteuren und führten die Defense mit den meisten Tackles an, während die gesamte Verteidigung der Paris Lights über weite Strecken kaum das Wiener Franchise stoppen konnte.

Mit dem Sieg bauen die Vienna Vikings ihre starke Saisonbilanz weiter aus und unterstreichen einmal mehr ihre Ambitionen auf die Spitzenplätze der AFLE.

Nächstes Spiel

Für die Vienna Vikings geht es bereits am Samstag, 18. Juli 2026 mit dem Auswärtsspiel gegen Rhein Fire in Duisburg weiter. Ziel bleibt es, den erfolgreichen Saisonverlauf in der zweiten Hälfte der AFLE Regular Season fortzusetzen und die Tabellenspitze zu verteidigen.

Die Raiders Tirol bezogen in der European Football Alliance hingegen auch im siebenten Saisonspiel eine Niederlage. Die Innsbrucker kassierten daheim gegen Nordic Storm aus Kopenhagen ein 14:40 (0:27).