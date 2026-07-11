Dragons ziehen nach Derbysieg gegen Vikings in Austrian Bowl ein

Die Danube Dragons haben sich mit einem ungefährdeten Derbysieg gegen die Vienna Vikings erneut für die Austrian Bowl qualifiziert.

Der Titelverteidiger aus Floridsdorf gewann das Halbfinale der Austrian Football League am Samstag vor Heimpublikum angeführt von Quarterback Walter Kuhlenkamp 35:17 (14:3).

Ihren Gegner für das Finale am 25. Juli in der Südstadt ermitteln am Sonntag in Prag die Graz Giants und die Prague Black Panthers.

In der Vorsaison hatten die Vikings mit einem Finalerfolg über die Dragons ursprünglich den Titel geholt, dieser wurde ihnen Monate später wegen eines regelwidrig angemeldeten Spielers aber wieder aberkannt.