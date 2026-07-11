5. Sieg im 6. Rennen: Mountainbikerin Höll in einer eigenen Liga

Valentina Höll ist derzeit das Maß aller Downhill-Dinge im Mountainbike-Weltcup.

Die Salzburgerin gewann am Samstag das Rennen in Pal Arinsal in Andorra und feierte ihren fünften Sieg im sechsten Saisonrennen. Die Commencal-Fahrerin bewältigte die 1,85 km lange Strecke mit einem Durchschnittstempo von fast 36 km/h in 3:06,717 Minuten.

Sie verwies damit die Kanadierin Gracey Hemstreet (+0,485 Sek.) und Sacha Earnest aus Neuseeland (+2,869) auf die Plätze zwei und drei.

Lange Downhill-Pause

"Es gibt kein Geheimnis, jedes Wochenende ist so brutal anders. Es wird jedes Wochenende schwieriger und ich weiß selbst nicht, wie es die ganze Zeit funktioniert", sagte Höll.

In der Weltcupwertung hält die Weltmeisterin bei 1.265 Punkten, ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Lisa Baumann beträgt bereits 553 Zähler.

Das nächste Downhill-Rennen im Weltcup findet erst in sechs Wochen im Les Gets in Frankreich statt.

"Ich werde die Sommerpause ein bissl genießen und relaxen, bevor wir eh schon wieder in zwei Wochen für die WM testen", meinte Höll.