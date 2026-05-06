"Kraftvoll und modern" - Vikings präsentieren neue Heim-Uniform

Die Vienna Vikings präsentieren ihre neue Heim-Uniform für die Saison 2026.

Das Trikot soll die Identität des Teams verkörpern und die Eigenschaften "kraftvoll, modern und verwurzelt in der Geschichte der Stadt" widerspiegeln. Zudem soll die klare Linie für die markanten Farben und das hochwertige Material für den Anspruch des Teams stehen.

Rückkehrer Bernhard Seikovits steht beim Shooting im MAK- Museum für angewandte Kunst im Mittelpunkt. Nach vier Jahren bei den Arizona Cardinals in der NFL kehrt er zurück in die Heimat. Die Entwicklung der Uniform wurde vom italienischen Unternehmen "KPro", dem Supplier der Liga, vorgenommen.

Erstmals getragen wird es am 23. Mai beim Saisonauftakt gegen Berlin Thunder im Sport-Club Stadion (18:00 Uhr). Zuvor findet am 7. Mai ein öffentliches Training in der Vikings Football Facility statt (17:30 Uhr).