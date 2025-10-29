Europameister! "Mega-Moment" für Österreichs Footballer

"Ich hab während dem Spiel Revue passieren lassen können, was da in den letzten zehn Tagen passiert ist. Das waren sicherlich die zehn schönsten Football-Tage, die ich je erlebt habe", so Sommer.

Der Head Coach weiter: "Die Jungs haben es gestern auch beim emotionalen Abschlussabend geteilt: Wir haben so eine tolle, freundschaftliche Zeit miteinander verbracht und es gibt ganz viele Footballer, die hier heute ihre Karriere beendet haben. Und wie diese Spieler die letzten Tage im Team beschrieben haben, da sind mir auch die Tränen gekommen – und am Ende machen wir das genau wegen solcher Momente."

Letzter Auftritt von Platzgummer?

Auch Ex-NFL-Runningback Sandro Platzgummer, für den es "höchstwahrscheinlich" der letzte Auftritt im Nationalteam gewesen ist, blickte überglücklich auf das Finale zurück. "Es ist ein Mega-Moment für mich. Wir haben wieder bewiesen, dass wir die besten in Europa sind", betonte der 28-Jährige.

"Seit 2013 war das Nationalteam immer die Zeit – und das hat sich jetzt noch mehr gefestigt – dass das immer die beste Zeit im Jahr war. Hier geht es nicht um einzelne Personen, sondern um das Team. Deswegen liebe ich diesen Sport", so Platzgummer.