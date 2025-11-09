Premiere für Alcaraz bei den ATP-Finals

Carlos Alcaraz hat in seiner noch jungen Karriere schon so viele Erfolge gefeiert.



Eines ist ihm aber noch nicht gelungen: das Auftaktmatch bei den ATP-Finals zu gewinnen. Das hat der sechsfache Grand-Slam-Sieger heute geändert und gegen den Australier Alex de Minaur in zwei Sätzen triumphiert.





Zweiter Satz deutliche Angelegenheit für de Minaur

Doch lange ist es ein Hin und Her. Alcaraz beginnt gut und führt mit 4:1. Dann fällt der 22-Jährige in ein kleines Leistungsloch und de Minaur holt den Breakrückstand auf und gleicht zum 4:4 aus.

Die Entscheidung fällt im Tiebreak, wo de Minaur schon mit 5:4 führt und sich mit zwei eigenen Aufschlägen den Satz sichern hätte können. Doch Alcaraz steigert sich im rechten Moment und dreht den Spieß um. Im zweiten Satz tritt er dann befreiter auf und sorgt auch für spektakuläre Punkte.



Alcaraz trifft in der Jimmy Connors Gruppe noch auf Taylor Fritz und Lorenzo Musetti. Heute Abend steigt noch das Duell zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton in der Björn Borg Gruppe.