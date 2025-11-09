Sponsored Content

Mit interwetten ins Football-Abenteuer nach Boston

Sport, Sightseeing und Spannung: Erlebe mit interwetten ein unvergessliches Wochenende in Boston – inklusive Flug, Hotel und VIP-Tickets für ein Football-Spiel der Patriots.

Mit interwetten ins Football-Abenteuer nach Boston
Boston calling – dein exklusives Football-Erlebnis wartet

Die traditionsreiche Ostküstenmetropole Boston während der Weihnachtszeit entdecken, einen Ausflug zum berühmten Boston Lighthouse machen und ein Top-Football-Spiel live erleben – dieser Traum könnte für dich und deine Begleitung schon bald Realität werden!

interwetten verlost jetzt eine exklusive Fanreise mit allem, was dazugehört: Flug, Hotel, VIP-Tickets für das Football-Spiel inklusive Sideline-Zugang sowie ein Besuch des Boston Lighthouse. Und das Beste: Am freien Tag bleibt genug Zeit, Boston auf eigene Faust zu entdecken – von historischen Gassen bis hin zur legendären Waterfront.

Das kannst du gewinnen

Das Paket hat es in sich:

  • Flüge nach Boston und zurück

  • Hotelaufenthalt in Boston (12.–14.12.2025) sowie direkt beim Gillette-Stadion (14.–15.12.2025)

  • VIP-Tickets für das Football-Spiel am 14.12.2025 inklusive Sideline-Zugang

  • Besuch des beeindruckenden Lighthouse-Areals

  • Ein Tag zur freien Verfügung für Sightseeing 

So kannst du beim Gewinnspiel mitmachen

Die Teilnahme funktioniert ganz unkompliziert:

1️⃣ Einloggen oder registrieren bei interwetten

2️⃣ Teilnahme bestätigen

3️⃣ Mindestens 25 € einzahlen – und schon landest du im Lostopf 

Mit etwas Glück bist du dabei und erlebst bald Vorweihnachtsstimmung, Stadionatmosphäre und City-Vibes mitten in Boston!

👉 Jetzt mitmachen und dein ganz persönliches Boston-Abenteuer erleben!

