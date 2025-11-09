Magdalena Lobnig erobert Medaille bei Küsten-WM

Titelverteidigerin Magdalena Lobnig hat bei der Küsten-Ruder-WM vor Manavgat in der Türkei im olympischen Beach-Sprint Silber geholt.

Die 35-jährige Kärntnerin kommt am Sonntag bis ins Finale, in dem sie jedoch der Neuseeländerin Emma Twigg unterliegt.

Vor drei Wochen hatte sich Lobnig am gleichen Ort den EM-Titel gesichert. Die neuerliche Anreise der Olympia-Dritten von 2021 im Flachwasser-Einer in die Türkei war aufgrund von Reisepassproblemen turbulent verlaufen.

Nicht die besten Vorzeichen

"Ich könnte auch gar nicht da sitzen und eine Medaille um den Hals haben. Ich bin stolz darauf, wie ich mich mental und körperlich da rausgeholt habe", sagt Lobnig.

Im Finalduell mit ihrer vor vier Jahren bei Olympia siegreichen Dauerrivalin Twigg ist sie machtlos. "Ich bin gut gestartet, gut ins Boot und auch gut weggekommen, aber hinten raus hat mir die Kraft gefehlt. Schade, dass ich nicht ganz zeigen konnte, was ich drauf habe, aber Silber unter diesen Umständen ist dennoch eine gewaltige Leistung", sagt Lobnig.

"Das geniale Ende einer langen Saison"

Mit EM-Gold und WM-Silber bilanziert sie positiv. "Es ist das geniale Ende einer langen Saison", betont Lobnig, die sich Anfang Dezember mit ihrem neuen Trainer Sergio Perez Moreno an die Planung für 2026 machen möchte.

Vor der Winterpause steht für sie noch ein Einladungsrennen in Monaco auf dem Programm, das Lobnig gemeinsam mit den kroatischen Sinkovic-Brüdern Martin und Valent bestreiten wird.