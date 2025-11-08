Djokovic feiert 101. Turniersieg, sagt aber ATP- Finals ab

Tennisstar Novak Djokovic gewann das ATP250-Turnier in Athen. Der topgesetzte Serbe besiegte im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour.

Absage für die Finals, Nutznießer Musetti

Nach dem Turniersieg sagte Djokovic seine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin ab. Als Grund gab er eine Schulterverletzung an, teilte die ATP mit. Nutznießer ist nun ausgerechnet der in Athen unterlegene Musetti, der somit nachrückt.

Der Weltranglisten-Neunte hätte eigentlich einen Finalsieg in Athen gebraucht, um den Kanadier Felix Auger-Aliassime noch abzufangen. Nun profitierte er von der Absage des "Djoker", der in Griechenland eine weitere "Bestmarke" aufstellte.

Ältester ATP-Turnier-Sieger

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger avancierte mit 38 Jahren und 170 Tagen zum ältesten Gewinner eines ATP-Events. Er löste damit den Franzosen Gael Monfils ab, der im Jänner in Auckland im Alter von 38 Jahren und 132 Tagen triumphiert hatte.