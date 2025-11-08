Gonzalez S / Pel D G/P
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
1:2
6:4 , 3:6 , 3:10
NEWS

Dritter Titel in 2025! Miedler/Cabral gewinnen in Athen

Nach Gstaad und Hangzhou schlägt das Doppel-Paar nun auch in Griechenland zu. Miedler besiegt seinen Ex-Partner.

Dritter Titel in 2025! Miedler/Cabral gewinnen in Athen
Textquelle: © LAOLA1/APA
Dritter Turniersieg in diesem Jahr!

Lucas Miedler und Francisco Cabral gewinnen im Finale des 250er-Doppelturniers von Athen gegen Gonzalez/Pel mit 4:6, 6:3, 10:3. Mit Ersterem startete Miedler zum Jahresanfang noch als Doppelpartner.

In 1:22 Stunden erwischt das an Nummer zwei gesetzte Duo zwar den schlechteren Start, Satz zwei sichern sich Miedler/Cabral allerdings, das Match-Tiebreak sichern sich Miedler/Cabral letztlich deutlich.

ATP Finals gehen sich dennoch nicht aus

Das starke zweite Halbjahr mit fünf Finalteilnahmen und drei Titeln seit April hat Cabral/Miedler aber nicht zur Qualifikation für die ATP Finals der besten acht Doppel des Jahres gereicht.

Die Hoffnung darauf ließ die beiden erst in Athen antreten. Die Freude über den Finalsieg war dennoch groß. "Mit dem Titel die Saison abzuschließen, das fühlt sich echt gut an", sagte Miedler. Er verstehe sich mit Cabral auf und abseits des Courts gut. "Unser Spiel fügt sich gut zusammen."

Auch ohne ATP-Finals-Auftritt hat Miedler heuer noch einen Auftritt - am Mittwoch in einer Woche, dem 19. November, in Bologna im Davis-Cup-Finalturnier im Viertelfinale Österreichs gegen Italien. "Das ist ein Riesen-Highlight, ein Erlebnis für uns. Ich freue mich riesig drauf."

