Trade! Maxx Crosby hat neues NFL-Team

Maxx Crosby wechselt zu den Baltimore Ravens, wie NFL-Insider übereinstimmend berichten.

Die Las Vegas Raiders erhalten im Gegenzug zwei Erstrunden-Picks von den Ravens, darunter den 14. Pick im kommenden NFL-Draft. Zuvor besaßen die Raiders bereits den 1st-Overall-Pick im bevorstehenden Draft.

Der 28-jährige Crosby, ein fünfmaliger Pro-Bowl-Edge-Rusher, erzielte in der vergangenen Saison zehn Sacks und erreichte damit zum vierten Mal in seiner siebenjährigen Karriere die zweistellige Marke.