NEWS

Trade! Maxx Crosby hat neues NFL-Team

Die Baltimore Ravens sichern sich die Dienste von Star-Pass-Rusher Maxx Crosby. Im Gegenzug geben sie zwei Erstrunden-Picks im kommenden Draft an die Las Vegas Raiders ab.

Trade! Maxx Crosby hat neues NFL-Team Foto: © getty
Textquelle: © Associated Press/LAOLA1
Kommentare

Maxx Crosby wechselt zu den Baltimore Ravens, wie NFL-Insider übereinstimmend berichten.

Die Las Vegas Raiders erhalten im Gegenzug zwei Erstrunden-Picks von den Ravens, darunter den 14. Pick im kommenden NFL-Draft. Zuvor besaßen die Raiders bereits den 1st-Overall-Pick im bevorstehenden Draft.

Der 28-jährige Crosby, ein fünfmaliger Pro-Bowl-Edge-Rusher, erzielte in der vergangenen Saison zehn Sacks und erreichte damit zum vierten Mal in seiner siebenjährigen Karriere die zweistellige Marke.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Celtics-Profi Tatum feiert erfolgreiches NBA-Comeback

Celtics-Profi Tatum feiert erfolgreiches NBA-Comeback

Basketball
Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis - WTA
5
Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde

Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde

Tennis - WTA
4
Erfolgreicher UK-Open-Auftakt für Mensur Suljovic

Erfolgreicher UK-Open-Auftakt für Mensur Suljovic

Mehr Sport
3
Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

Mehr Sport
Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Tennis - ATP
Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Tennis - ATP
7

Kommentare

NFL Sport-Mix American Football National Football League Las Vegas Raiders Baltimore Ravens