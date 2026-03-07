Boston Celtics Boston Celtics BOS Dallas Mavericks Dallas Mavericks DAL
Endstand
120:100
21:22 , 37:31 , 32:27 , 30:20
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Celtics-Profi Tatum feiert erfolgreiches NBA-Comeback

Zehn Monate nach seiner schweren Verletzung erzielte er 15 Punkte für sein Team gegen die Dallas Mavericks.

Celtics-Profi Tatum feiert erfolgreiches NBA-Comeback Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Basketball-Profi Jayson Tatum hat zehn Monate nach seiner schweren Verletzung sein Comeback in der NBA gegeben und mit den Boston Celtics einen Heimsieg gegen die Dallas Mavericks gefeiert.

Nach überstandenem Riss der Achillessehne lieferte der wichtigste Celtics-Leistungsträger beim 120:100 im TD Garden 15 Punkte in einer noch ziemlich rostigen Vorstellung, in der seine ersten sechs Versuche allesamt den Korb verfehlten.

Zwischendurch verzeichnete er aber auch eine Serie von fünf Treffern. "Ich bin einfach dankbar, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Tatum, der zudem auf zwölf Rebounds und sieben Vorlagen kam.

Die Celtics sind Tabellenzweiter in der Eastern Conference und hoffen, Tatum in den verbleibenden 19 Hauptrundenspielen in Play-off-Form zu bekommen.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis heute: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis - WTA
1
Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde

Potapova scheitert in Indian Wells in zweiter Runde

Tennis - WTA
4
Erfolgreicher UK-Open-Auftakt für Mensur Suljovic

Erfolgreicher UK-Open-Auftakt für Mensur Suljovic

Mehr Sport
3
Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

Ex-Sprintweltmeister für zwei Jahre gesperrt

Mehr Sport
Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Tennis - ATP
Zweite Niederlage in Folge für Jakob Pöltl und Toronto

Zweite Niederlage in Folge für Jakob Pöltl und Toronto

Basketball
Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Tennis - ATP
7

Kommentare

Basketball NBA Dallas Mavericks Jayson Tatum Boston Celtics Sport-Mix