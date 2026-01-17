Serbien hält Österreichs Hauptrunden-Traum theoretisch am Leben

Serbien feiert bei der Handball-EM 2026 einen sensationellen 30:27-Erfolg über Deutschland und hält damit Österreichs theoretische Chance auf den Einzug in die Hauptrunde am Leben.

Der Silbergewinner von 2012 ist der DHB-Truppe bis zur 40. Minute erwartungsgemäß unterlegen, setzt dann aber Nadelstiche zum richtigen Zeitpunkt und geht bei 22:21 zum ersten Mal seit der Frühphase der Partie in Führung.

Zwischenzeitlich dreht Deutschland wieder auf, doch Bundestrainer Alfred Gislason leistet sich bei 26:25 einen folgenschweren Fauxpas. Der Isländer nimmt eine Auszeit, als Juri Knorr gerade zum Ausgleich wirft - doch das Timeout kommt, bevor der Ball im Tor ist.

Serbien zieht daraufhin auf 28:25 davon und lässt sich den Drei-Tore-Vorsprung auch nicht mehr nehmen.

ÖHB braucht Sieg mit +4 und Schützenhilfe

Somit kann das ÖHB-Nationalteam am letzten Gruppenspieltag noch den Sprung unter die Top-2 schaffen, hat den Aufstieg in die Hauptrunde jedoch nicht in eigener Hand.

Um noch weiterzukommen, benötigt die ÖHB-Auswahl am Montagabend neben einem Sieg über Serbien (18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mit einem Plus von mindestens vier Toren auch Schützenhilfe von Spanien im Spiel gegen die Deutschen (20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).