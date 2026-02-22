Schusswunde: NFL-Spieler stirbt mit 25 Jahren

Die NFL trauert um Rondale Moore.

Der 25 Jahre alte Wide Receiver wurde am Samstag tot in seiner eigenen Garage in New Albany, Indiana aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilt, gehe sie von einer selbst zugeführten Schusswunde aus. Weitere Ermittlungen laufen.

Moore wurde 2021 in der zweiten Runde des NFL-Drafts von den Arizona Cardinals ausgewählt. Für die Cardinals erzielte er in drei Jahren vier Touchdowns.

2024 wechselte er zu den Atlanta Falcons, verpasste jedoch die gesamte Saison wegen einer Knieverletzung. In der vergangenen Spielzeit stand er bei den Minnesota Vikings unter Vertrag. Doch auch diese Saison endete bereits in der Preseason, nachdem er sich bei einem Punt-Return eine weitere Knieverletzung zuzog.

Vikings-Head-Coach: "Zutiefst erschüttert"

Sein Head Coach Kevin O'Connell zeigt sich in einer Vikings-Aussendung schockiert über den Tod seines Spielers:

"Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachricht von Rondales Tod. Obwohl Rondale nur kurze Zeit Mitglied der Vikings war, haben wir ihn gut kennengelernt und sehr ins Herz geschlossen. Er war ein bescheidener, leise auftretender und respektvoller junger Mann, der stolz auf seine Wurzeln in Indiana war. Als Spieler war er diszipliniert, engagiert und widerstandsfähig, obwohl er im Laufe seiner Karriere mehrfach mit Rückschlägen zu kämpfen hatte, da Verletzungen ihn immer wieder außer Gefecht setzten."

"Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht die Gelegenheit haben werden, ihn aufblühen zu sehen. Meine Gebete sind bei Rondales Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und Trainern, während wir alle mit dieser tragischen Nachricht umgehen", so O'Connell.