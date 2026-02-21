Youngster schießt Manchester City zu wichtigem Sieg

In der Premier League empfängt Manchester City am 27. Spieltag Newcastle United im Etihad Stadium.

In einer bis zum Schluss spannenden Partie sichert sich die Heimmannschaft dank eines Doppelpacks von Youngster Nico O'Reilly einen knappen 2:1-Erfolg. Durch diesen Sieg festigen die "Skyblues" ihren zweiten Tabellenplatz und bleiben mit nun 56 Punkten dem Spitzenreiter Arsenal FC weiterhin dicht auf den Fersen.

O'Reillys Gala-Vorstellung

Guardiolas Truppe erwischt den besseren Start, als Nico O'Reilly (14.) nach schöner Vorarbeit von Omar Marmoush früh zur Führung trifft. Die Freude währt jedoch nur kurz, denn Eddie Howes Elf schlägt fast im direkten Gegenzug zurück: Lewis Hall (22.) verwertet ein Zuspiel von Jacob Ramsey zum Ausgleich für die Gäste.

Doch der City-Youngster hat die passende Antwort parat. Nur wenige Minuten später stellt erneut O'Reilly (27.) per Kopf – diesmal bedient von Erling Haaland – den alten Abstand wieder her und sorgt damit frühzeitig für den Endstand.

VAR-Drama und Verletzungssorgen

Manchester City kontrolliert mit 56 Prozent Ballbesitz über weite Strecken das Geschehen, doch Newcastle versteckt sich keineswegs und setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche. Kurz vor dem Pausenpfiff jubeln die mitgereisten Fans bereits, doch der Video-Assistent greift ein:

Ein vermeintlicher Treffer wird nach Überprüfung (43.) aberkannt, da Dan Burn im Abseits steht. Die hohe Intensität der Partie fordert zudem ihren Tribut, da Verletzungsunterbrechungen bei Sandro Tonali und Malick Thiaw den Spielfluss stören.

Donnarumma hält den Sieg fest

Im zweiten Durchgang verlagert sich das Spiel zunehmend in das Mittelfeld, wobei Antoine Semenyo (64.) den gegnerischen Torhüter zu einer Parade zwingt, die Vorentscheidung aber verpasst.

In der Schlussphase versucht Newcastle durch die Hereinnahme von Joelinton und Harvey Barnes noch einmal Druck aufzubauen. Barnes kommt in der Nachspielzeit (90.) tatsächlich noch zu einem gefährlichen Abschluss, scheitert jedoch an City-Keeper Gianluigi Donnarumma. Auf der Gegenseite lassen Erling Haaland und Phil Foden (90.) in den Schlusssekunden die Möglichkeit liegen, das Ergebnis deutlicher zu gestalten.

Am Ende bringt der amtierende Meister den knappen Vorsprung über die Zeit und hält den Druck im Titelrennen hoch, da der Rückstand auf Arsenal weiterhin nur zwei Punkte beträgt. Für Newcastle United bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. Das Team verbleibt mit 36 Zählern auf dem zehnten Tabellenrang.