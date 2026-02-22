SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Matthias Seidl
  • Daniel Nunoo
NEWS

Stimmungsboykott bei Rapid: "Können uns davor nicht verstecken"

Die West hat die Schnauze voll und hält sie deswegen. "Haben uns das selbst eingebrockt", wissen Spieler. Hoff Thorup will sie vor der Situation nicht schützen.

Stimmungsboykott bei Rapid: "Können uns davor nicht verstecken" Foto: © GEPA
Johannes Bauer
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen", prangte es während des ganzen Spiels vorm Block West>>>.

Inhaltlich gutes Recht der Frustbekundung, war es stilistisch als Anspielung auf die Stellungnahme des SK Rapid zu den Derby-Vorfällen - wohl bewusst - unsensibel und wenig selbstreflektiert.

Es kündigte einen Stimmungsboykott an: Die aktive Fanszene blieb ihrem Sektor diesmal fern, Unterstützung gab es vom Großteil der 10.425 anderen Fans nur situationsbezogen.

So lief die sportliche Schonkost>>> am Rasen längste Zeit auch ohne gute Seiten des Stadionbesuchs auf den Rängen ab. Was sich schon in Favoriten als nicht entschuldbare Aktion entlud, setzte sich auf diese Weise fort: Den Fans reicht es.

Ein weiterer Umstand neben der sportlichen Misere und dem Druck der Tabellensituation, mit dem die Spieler gegen den Wolfsberger AC umgehen mussten.

"Es tut weh, wenn die Kurve nicht da ist"

Dass dann auch das Dargebotene zumindest 70 Minuten lang nicht für Freude sorgte, immer wieder Pfiffe nach abgebrochenen oder misslungenen Aktionen hörbar wurden, war kein Antrieb.

Jannes Horn, der als zuletzt Abwesender weniger für die Lage kann, hatte ein Stück weit Verständnis: "Natürlich ist es für uns Spieler nicht einfach, natürlich nimmt man es wahr. Aber ein Stück weit haben wir uns das selber eingebrockt, weil wir schlechten Fußball gespielt haben", so der Deutsche, der die Fans ausdrücklich vermisste.

"Das musst du ausblenden, dich auf dein Spiel konzentrieren. Es gibt einfacheres als Spieler, als wenn gepfiffen wird, wenn man einen schlechten Pass spielt. Wir müssen uns die Fans einfach mit guten Leistungen zurück erkämpfen."

Der SK Rapid brauche seine Fans: "Es tut weh, wenn du da draußen bist und die Kurve nicht da ist."

Bedingungslose Begrüßung

Dieser Aspekt war auch Johannes Hoff Thorup bewusst. Darum war es für den Trainer keine Frage, dass sich seine Jungs zur Begrüßung und Verabschiedung zum Block West bewegen sollten - wie üblich. Obwohl das zumindest vor dem Spiel vom Großteil des Blocks missbilligt wurde.

Vom Dänen gibt es keine Schonung seiner Schützlinge gegenüber dieser Themen: "Wir sprechen über diese Umstände, weil wir uns davor nicht verstecken können. Ich will, dass die Spieler den Fans vor dem Spiel applaudieren, auch wenn das diesmal nicht nur für Zufriedenheit sorgte. Aber ich will es so. Wir hätten es auch nach der Partie genauso gemacht, wenn wir verloren hätten."

Wir - also Spieler und Betreuer zusammen - müssten sich dieser Sache stellen. "Und wir müssen zeigen, dass wir diejenigen sind, die diese Situation kontrollieren können. Heute haben wir das mit einem guten Resultat gemacht. Wir wollen, dass die Fans hinter uns stehen - denn sie sind überragend."

Es gehe für ihn auch darum, Spieler auszuwählen, die dieser Situation standhalten können.

"Die Zeiten werden wieder besser"

Wie lange der Stimmungsboykott nun anhält, bleibt abzuwarten. Mit dem Auswärtsspiel in Altach wartet justament nächstes Wochenende die mühsamste Anfahrt der Bundesliga auf die Anhängerschaft. Gut möglich, dass sich manch normalerweise Gewillter das nicht antut.

Im Kampf um die Meistergruppe sind die Rapidler im Zweifel auch ohne akustische Unterstützung gefordert, wieder mehr zu liefern.

"Es sollte von innen heraus für jeden genug Motivation da sein, dass wir die Spiele gewinnen. Auch wenn es so ist, muss man mit dem umgehen können. Die Zeiten werden wieder besser", hoffte Kapitän Matthias Seidl.

