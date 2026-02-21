Rapids Sieg, ohne viel zu gewinnen: "Der Druck wird nie weggehen"

Der SK Rapid kann wieder gewinnen. Über das "Wie" sollte nicht lange gesprochen werden.

Dass mit dem Wolfsberger AC eine andere Mannschaft gastierte, die sich gerade im freien Fall befindet, war 70 Minuten lang zu sehen.

Die Hütteldorfer ideenlos und nervös, die Kärntner ohnehin mit reaktivem Spielansatz und der Überforderung, tatsächlich Ballbesitz und Spielanteile zu bekommen.

Dazu eine Minuskulisse, ein Stimmungsboykott vom Block West>>> und eine überschaubare Leistung des Schiedsrichter-Teams rund um Stefan Ebner: Es war ein Potpourri des Fußball-Übels, das sich jenen 10.425 doch Anwesenden bot.

Die historische Sieglosserie endet nach zwölf Spielen, zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs hat Rapid die Teilnahme am Meister-Playoff in der eigenen Hand. Petter Nosa Dahl ist wieder da und glänzt sofort weiter. Und Daniel Nunoo belohnte seine jugendliche Unbekümmertheit mit dem ersten Treffer.

Soweit das Positive eines zähen Kicks.

Der Trainer forderte zu viel

Dass sein Team in der ersten Hälfte so schlecht auftrat, nahm Johannes Hoff Thorup erfrischend ehrlich auf sich: "Unser hohes Pressing war nicht gut genug. Das gehört mir. ich habe einen Fehler mit der Art des Pressings, mit der Formation gemacht. Es war zu schwierig für die Spieler, das umzusetzen."