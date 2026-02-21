PSG übernimmt nach Favoritensieg Tabellenführung

Am 23. Spieltag der Ligue 1 lässt Paris Saint-Germain dem FC Metz keine Chance und feiert einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg.

Die Hausherren verlieren keine Zeit und stellen die Weichen früh auf Sieg. Bereits kurz nach Anpfiff bedient Warren Zaire-Emery den freistehenden Desire Doue, der zur raschen Führung einschiebt (3.).

Mit rund 67 Prozent Ballbesitz schnürt der Favorit den Gegner in der Folge tief in der eigenen Hälfte ein. Während offensiv von den Gästen nichts zu sehen ist, sorgt defensiv nur eine VAR-Überprüfung wegen einer möglichen Roten Karte für Aufregung – es bleibt jedoch bei einer Verwarnung für Jean-Philippe Gbamin.

Kurz vor dem Pausenpfiff schlägt PSG erneut eiskalt zu: Nach Vorarbeit von Goncalo Ramos schraubt Bradley Barcola das Ergebnis per Kopf auf den komfortablen 2:0-Pausenstand (45.+3).

Einbahnstraße Richtung Metz-Tor

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich an der Dynamik wenig. Luis Enriques Schützlinge lassen das Leder sicher durch die eigenen Reihen zirkulieren und gestatten dem Gegner kaum Zugriff.

Zwar versucht Gäste-Coach Tavenot, unter anderem durch die Einwechslung von Giorgi Abuashvili, frischen Wind zu bringen, doch die Offensive bleibt harmlos – tatsächlich muss PSG-Keeper Matvey Safonov über die vollen 90 Minuten keinen einzigen direkten Torschuss abwehren.

Die Pariser spielen ihre Überlegenheit hingegen geduldig aus und belohnen sich in der Schlussviertelstunde erneut. Diesmal glänzt Lucas Hernandez als Vorbereiter für Goncalo Ramos, der eiskalt zum 3:0 vollendet (77.).

In den Schlussminuten hat der eingewechselte Vitinha sogar noch das 4:0 auf dem Fuß, scheitert jedoch am gegnerischen Schlussmann, sodass es beim klaren Heimsieg bleibt.

PSG führt Tabelle an

Damit übernimmt die Elf von Luis Enrique mit nun 54 Punkten die Tabellenführung von Racing Club de Lens, während Benoit Tavenots Truppe mit lediglich 13 Zählern als Schlusslicht den Anschluss verliert.