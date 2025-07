T.J. Watt hat bei den Pittsburgh Steelers einen neuen NFL-Rekordvertrag unterschrieben.

Der 30-jährige Linebacker verlängert für drei Jahre und erhält dafür eine Summe von 123 Millionen US-Dollar. Dies bringt dem "Defensive Player of the Year" 2021 jährlich 41 Millionen US-Dollar ein, womit Watt zum am besten verdienenden Nicht-Quarterback überhaupt wird.

Bisheriger Rekordhalter war Myles Garrett. Der Defensive End von den Cleveland Browns verfügt über einen Vier-Jahres-Vertrag, der ihm 160 Millionen US-Dollar (40 Millionen pro Jahr) einbringt.

Watt wurde in den letzten sieben Spielzeiten immer in den Pro Bowl gewählt. In seiner Karriere schaffte der Defensivspezialist 108 Sacks, erzwang 33 Fumbles, kam auf 462 Tackles und sieben Interceptions.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL