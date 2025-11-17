Philadelphia Eagles bezwingen Detroit - Chiefs bangen um Playoffs

Titelverteidiger Philadelphia Eagles hat in der National Football League (NFL) einen wichtigen Sieg gefeiert.

Der NFL-Champion bezwang am Sonntag (Ortszeit) im Schlagerspiel die Detroit Lions mit 16:9. Mit acht Siegen in zehn Spielen liegt Philadelphia auf Play-off-Kurs.

Super-Bowl-Finalist Kansas City Chiefs wiederum muss um den Aufstieg bangen. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor bei den Denver Broncos in letzter Sekunde mit 19:22.

Mit einer Bilanz von 5:5 sind die Chiefs in der Division AFC West hinter den Broncos (9:2) und den Los Angeles Chargers (7:4) derzeit nur Dritter.

Den Buffalo Bills gelang wiederum durch einen spektakulären 44:32-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers Sieg Nummer sieben in dieser Saison. Bills-Quarterback Josh Allen war für sechs Touchdowns verantwortlich. Im Kampf um die Nummer eins in der NFC West gelang den Los Angeles Rams (8:2) mit einem 21:19 gegen die Seattle Seahawks (7:3) der Sprung an die Spitze.

Steelers bangen um Rodgers

Die Pittsburgh Steelers gewannen gegen die Cincinnati Bengals zwar deutlich mit 34:12, müssen aber um Aaron Rodgers bangen. Der Quarterback erlitt eine Handverletzung.

Auch ohne den Routinier gelang dem Führenden der AFC North der sechste Saisonsieg. Negativer Höhepunkt des Spiels war ein Schlag von Steelers-Verteidiger Jalen Ramsey ins Gesicht von Bengals-Offensivstar Ja'Marr Chase. Ramsey flog vom Platz und erklärte nach dem Match: "Er hat mich angespuckt." Chase dementierte das.