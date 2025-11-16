NEWS

Straka, Maruska & Co. im run4future impulstalk: GAME.SET.FUTURE

Tennis-Experten diskutieren die Relevanz von mentaler Stärke und Resilienz im Sport und Business abseits der Courts. Der Talk im Stream:

ÖTV-Sportkoordinatorin und Ex-WTA-Profi Marion Maruska, Österreichs Top-Rollstuhltennispieler Nico Langmann, Erste Bank Open-Macher und Tennis-Mastermind Herwig Straka sowie ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda - diese illustre Runde hat sich im Vorfeld der Erste Bank Open im Colony Club zum run4future impulstalk GAME.SET.FUTURE eingefunden.

Im Schlagabtausch mit Host Christoph Stadler werden die Relevanz von mentaler Stärke und Resilienz im Sport UND Business abseits der Courts aufgezeigt.

Der ganze Talk im Stream:

