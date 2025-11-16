Dennis Novak hängt den Tennis-Schläger an den Nagel

Ein langjähriger Fixpunkt im heimischen Tennis sagt Adieu: Dennis Novak hat am Mittwoch sein Karriereende verkündet. Der 32-Jährige, der über Jahre zu Österreichs stärksten Spielern zählte, machte die Entscheidung via Instagram öffentlich.

"Als Nummer 85 der Welt zu stehen, 17 Davis-Cup-Einsätze zu haben und in den Hauptbewerben aller Grand Slams aufzulaufen – das ist mehr, als ich mir je erträumt habe“, schrieb Novak.

Der Niederösterreicher galt seit Jugendtagen als Schützling von Erfolgscoach Günter Bresnik und war eng mit Dominic Thiem befreundet, mit dem er 2016 auch das Doppel-Finale in Kitzbühel erreichte.

Zu seinen größten Erfolgen im Einzel zählen drei ATP-Challenger-Titel sowie starke Auftritte im Davis Cup, wo er unter anderem Alex de Minaur und Andrej Rublev bezwang.