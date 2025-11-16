New-York-Jets-Profi durch Schüsse schwer verletzt

Schock bei den New York Jets!

Football-Profi Kris Boyd vom NFL-Klub New York Jets ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten in New York angeschossen und schwer verletzt worden. Er sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand, hieß es.

Ein 29-Jähriger sei am frühen Sonntagmorgen vor einem Restaurant in Midtown angeschossen worden, er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Manhattan gebracht, teilte die Polizei mit. Boyds Name wurde nicht genannt.

Von zwei Schüssen getroffen

Dafür äußerte sich der Klub der National Football League zu dem Vorfall. "Wir sind über die Situation um Kris Boyd informiert und geben derzeit keinen weiteren Kommentar ab", sagte ein Sprecher. Laut Medien soll Boyd von zwei Schüssen in den Bauch getroffen worden sein.

Nach Angaben des New Yorker Police Department (NYPD) gab es noch keine Verhaftungen. Weitere Details gab die NYPD nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. Wie US-Medien berichteten, sei ein Streit eskaliert.