Alcaraz, Carlos ALC Sinner, Jannik SIN
Heute 18:00 Uhr
ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner

Im Endspiel der ATP-Finals gibt es das Duell der Giganten. Wer holt sich den letzten Einzeltitel der Saison? LIVE-Ticker:

ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Grande Finale der Tennis-Saison!

Im Endspiel der ATP-Finals treffen die Nummer eins und zwei der Welt aufeinander: Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Im Free-TV ist das Match nicht zu sehen, Sky überträgt.

Es ist das sechste Duell der beiden Superstars in diesem Jahr. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Endspiele. Vier Mal ging Alcaraz als Sieger hervor. Nicht in das offizielle Head to Head fließt das bisher letzte Match der beiden ein: Beim "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien setzte sich Sinner glatt durch.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner im LIVE-Ticker:

