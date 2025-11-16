ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner

Grande Finale der Tennis-Saison!



Im Endspiel der ATP-Finals treffen die Nummer eins und zwei der Welt aufeinander: Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Im Free-TV ist das Match nicht zu sehen, Sky überträgt.

Es ist das sechste Duell der beiden Superstars in diesem Jahr. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Endspiele. Vier Mal ging Alcaraz als Sieger hervor. Nicht in das offizielle Head to Head fließt das bisher letzte Match der beiden ein: Beim "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien setzte sich Sinner glatt durch.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner im LIVE-Ticker: