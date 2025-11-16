-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
-
Tennis-Experte Christian Frühwald zieht eine erste Bilanz zu den Australian Open 2024Tennis Redaktionell
Heute 18:00 Uhr
NEWS
ATP-Finals heute: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner
Im Endspiel der ATP-Finals gibt es das Duell der Giganten. Wer holt sich den letzten Einzeltitel der Saison? LIVE-Ticker:
Grande Finale der Tennis-Saison!
Im Endspiel der ATP-Finals treffen die Nummer eins und zwei der Welt aufeinander: Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Im Free-TV ist das Match nicht zu sehen, Sky überträgt.
Es ist das sechste Duell der beiden Superstars in diesem Jahr. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Endspiele. Vier Mal ging Alcaraz als Sieger hervor. Nicht in das offizielle Head to Head fließt das bisher letzte Match der beiden ein: Beim "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien setzte sich Sinner glatt durch.