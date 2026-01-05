NEWS

"Wer weiß?": Hat Travis Kelce sein letztes NFL-Spiel bestritten?

Noch steht ein Fragezeichen hinter der Fortsetzung der Karriere des Tight End. In einem Interview äußert sich Kelce über die Zukunftsfragen.

"Wer weiß?": Hat Travis Kelce sein letztes NFL-Spiel bestritten? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kehrt Travis Kelce noch einmal als NFL-Spieler ins Arrowhead Stadium zurück?

Nach der 12:14-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders ist die Saison für die Kansas City Chiefs zu Ende. Zum ersten Mal seit 2014 hat das Team rund um Kelce und Quarterback Mahomes die Play-offs verpasst.

Auf die Frage, ob er weitermachen wird, antwortet Kelce: "Wer weiß? Vielleicht trifft es mich schnell oder ich nehme mir mit der Entscheidung etwas Zeit. Wenn ich zurückkomme, möchte ich sichergehen, dass ich bereit für diese Momente bin."

Zeitnah möchte er mehr Zeit seiner Familie widmen.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Raimann beendet NFL-Saison mit weiterer Niederlage

Raimann beendet NFL-Saison mit weiterer Niederlage

Football
Melzer nominiert Davis-Cup-Kader für Länderkampf gegen Japan

Melzer nominiert Davis-Cup-Kader für Länderkampf gegen Japan

Tennis
Ofner startet mit Niederlage ins neue Tennis-Jahr, Neumayer siegt

Ofner startet mit Niederlage ins neue Tennis-Jahr, Neumayer siegt

Tennis - ATP
Kraus gewinnt ÖTV-Duell in Auckland - Top 100 zum Greifen nah!

Kraus gewinnt ÖTV-Duell in Auckland - Top 100 zum Greifen nah!

Tennis - WTA
Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury kündigt Comeback an

Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury kündigt Comeback an

Boxen
Größter Gegner Wespe: Littler nahm Darts-Welt auseinander

Größter Gegner Wespe: Littler nahm Darts-Welt auseinander

Mehr Sport
7
Ofner mit neuem Trainer und Elan: "Die Freude ist groß"

Ofner mit neuem Trainer und Elan: "Die Freude ist groß"

Tennis - ATP
3
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League Kansas City Chiefs Travis Kelce Taylor Swift