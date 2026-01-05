"Wer weiß?": Hat Travis Kelce sein letztes NFL-Spiel bestritten?

Kehrt Travis Kelce noch einmal als NFL-Spieler ins Arrowhead Stadium zurück?

Nach der 12:14-Niederlage gegen die Las Vegas Raiders ist die Saison für die Kansas City Chiefs zu Ende. Zum ersten Mal seit 2014 hat das Team rund um Kelce und Quarterback Mahomes die Play-offs verpasst.

Auf die Frage, ob er weitermachen wird, antwortet Kelce: "Wer weiß? Vielleicht trifft es mich schnell oder ich nehme mir mit der Entscheidung etwas Zeit. Wenn ich zurückkomme, möchte ich sichergehen, dass ich bereit für diese Momente bin."

Zeitnah möchte er mehr Zeit seiner Familie widmen.