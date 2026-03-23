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Die Startliste für den Frauen-Slalom in Hafjell

Im letzten Slalom-Saisonrennen stehen drei Österreicherinnen am Start. Im Blickpunkt steht das Duell um den Gesamtweltcup. Die wichtigsten Startnummern:

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Hafjell Foto: © GEPA
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Im vorletzten Bewerb der Weltcup-Saison der Frauen wird in Hafjell ein Slalom gefahren. Los geht es um 10:30 Uhr im LIVE-Ticker.

Truppe eröffnet den Slalom

Eröffnet wird das Rennen von einer Österreicherin: Katharina Truppe hat die Startnummer eins. Wendy Holdener hat die Nummer zwei, auf sie folgen Lara Colturi und Emma Aicher. Mikaela Shiffrin startet als Sechste.

Mit Katharina Huber hat die zweite Österreicherin am Start die Startnummer 13, Katharina Gallhuber hat die 17.

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Hafjell:

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