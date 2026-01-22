Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam FEY SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 18:45 Uhr
Europa League heute: Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz

Die Grazer brauchen beim kriselnden Traditionsklub aus den Niederlanden einen Sieg. LIVE-Infos:

Sturm Graz trifft am Donnerstag in Runde sieben der Europa League auswärts auf Feyenoord Rotterdam (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Neo-Chefcoach Fabio Ingolitsch feiert in Rotterdam sein Pflichtspiel-Debüt als Sturm-Trainer. Zuletzt testeten die Grazer gegen den FC Kopenhagen 4:4. Davor gegen den FC Brügge 2:2. Auswärts in Rotterdam sind die Steirer sicher Underdog.

So richtig in Form ist Feyenoord aber auch nicht. Seit sechs Spielen bzw. Anfang Dezember wartet der Klub bereits auf einen Sieg. Zuletzt verlor Feyenoord daheim 3:4 im Derby gegen Sparta Rotterdam.

In der Tabelle der Eredvisie belegt Feyenoord dennoch weiterhin Rang zwei hinter Ajax Amsterdam.

