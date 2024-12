Bernhard Raimann verpasst mit seinen Indianapolis Colts auch in seinem dritten NFL-Jahr die Playoffs. Die Colts müssen sich am Sonntag bei den New York Giants mit 33:45 geschlagen geben.

Ein Sieg beim Nachzügler wäre nötig gewesen, um die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase eine Runde vor Ende des Grunddurchganges am Leben zu erhalten. Stattdessen beenden die Giants ihre zehn Spiele andauernde Niederlagenserie.

Dritter Saisonsieg für die Giants

Die Colts müssen in den Playoffs zum vierten Mal in Folge zuschauen. Der anstelle des verletzten Quarterbacks Anthony Richardson aufgebotene Routinier Joe Flacco verbucht in East Rutherford zwar 330 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns.

Der 39-Jährige, der von Offensive Tackle Raimann beschützt werden soll, verzeichnet aber auch drei Ballverluste – den entscheidenden zwei Minuten vor Schluss, nachdem ihn Kayvon Thibodeaux zu Fall gebracht hatte. Der Giants-Verteidiger hatte sich zuvor gegen Raimann durchgesetzt.

Für die Giants, das bis dahin schwächste Team der Liga, ist es erst der dritte Saisonsieg. Die Colts halten vor ihrem abschließenden Spiel kommende Woche gegen die Jacksonville Jaguars bei einer Bilanz von 7:9-Siegen.

