Immer mehr Teams haben ihre Tickets für die NFL-Playoffs sicher! Die letzten zwei Wochen der Regular Season bieten jedoch noch eine Menge Spannung.

Dazu passend gibt es wieder eine User Endzone. Eure Hosts in dieser Woche sind Patrick_R und Fredix.

Washington Commanders

36:33 gegen die Philadelphia Eagles

by Patrick_R

Die Washington Commanders konnten einen unerwarteten Sieg gegen die Philadelphia Eagles erringen - hauptsächlich dank der herausragenden, aber nicht überraschenden, Leistung ihres Rookie-Quarterbacks Jayden Daniels (5 TDs!!).

Daniels zeigte seine Führungsqualität und führte das Team mit einem spielentscheidenden Touchdown in der letzten Minute zum Sieg. Auch die strategischen Entscheidungen des neuen Offensive Coordinators Kliff Kingsbury haben ihren Anteil am Sieg gehabt. Für die Eagles sollte es besorgniserregend sein, dass einem kurz vor den Playoffs nun die Defense etwas verloren geht. Förderlich ist es dann natürlich auch nicht, wenn sich Gardner-Johnson ejecten lässt.

Allerdings: Mit diesem Sieg verbessern sich die Playoff-Chancen der Commanders erheblich. Mit einer Bilanz von 9-5 könnten sie mit einem Sieg gegen die Falcons in der kommenden Woche das Ticket für die Playoffs sichern.

Tampa Bay Buccaneers

24:26 gegen die Dallas Cowboys

by Fredix

From Hero to Zero!

Vor zwei Wochen noch einer unserer Gewinner, sind sie diese Woche der Verlierer. Als Führender der NFC South – und auf Playoffkurs - hatten sie ihr Schicksal selbst in der Hand. Die Falcons haben zwar beide direkten Duelle gewonnen, lagen aber - nicht zuletzt aufgrund einer Niederlagenserie, die Michael Penix Jr. zu seinem Debüt als Starter verhalf (mehr dazu von Patrick__R) - einen Sieg zurück.

Weil die Buccaneers aber nicht gegen die bereits vor Beginn der Partie aus dem Playoffrennen ausgeschiedenen Dallas Cowboys gewinnen konnten, ist es jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vorteil für die Falcons. Nun sind die Buccaneers nicht nur zum Siegen verdammt, sondern auch auf Schützenhilfe angewiesen.

Derrick Henry

(24 Carries für 162 Yards)

by Fredix

Die Ravens haben einen wichtigen Sieg gegen die Pittsburgh Steelers gefeiert, denn nun liegen beide gleichauf mit 10-5 an der Spitze der Division - und Derrick Henry hatte großen Anteil daran.

Im zarten Alter von 30 Jahren, spät in der Saison, ist nichts von einem Leistungsabfall oder den Strapazen einer langen Saison bemerkbar. Im Gegenteil: Gegen eine der besten Defenses der Liga war Henry sowohl früh im Spiel, als auch am Ende effizient und erlief ein ums andere Mal wichtige Yards und First Downs.

Mit einem Derrick Henry in dieser Verfassung scheinen die Ravens bestens gewappnet für die Playoffs, die sich in der AFC fast ausschließlich unter freiem Himmel abspielen werden.

Arizona Cardinals

30:36 in Overtime gegen die Carolina Panthers

by Fredix

Vermutlich waren die beiden Niederlagen gegen die Seahawks in den letzten Wochen schon zu viel. Nach der Niederlage gegen die Panthers ist es Gewissheit: Die Cardinals sind aus dem Rennen um die Playoffs ausgeschieden.

Dabei lagen sie früh zurück, liefen die gesamte Partie über einem Rückstand hinterher und konnten sich zwar trotz einer späten Interception noch in die Verlängerung retten, nur um das Spiel dort erneut aus der Hand zu geben.

"Unleistung" auch deshalb, weil die Panthers heuer erst einmal 30 Punkte oder mehr erzielt haben, und zwar beim 36:22-Sieg über die Raiders am 3. Spieltag. Damals saß Bryce Young jedoch auf der Bank und Andy Dalton war auf dem Feld. Diesmal war der junge QB wieder der Starter und wenn er auch nicht überragend als Passer war (17 von 26 Pässen für 158 Yards und 2 TD), so vermied er Fehler (0 INT) und war als Rusher immer wieder effizient (5 Carries für 68 Yards), sodass es am Ende für den Sieg reichte.

Des einen Freud und zusammen mit RB Chuba Hubbard so etwas wie ein Lebenszeichen, ist des anderen Leid und besiegeltes Schicksal der Saison 2024.

Michael Penix Jr.

(202 Passing Yards, 3 Rushing Yards, 1 Interception)

by Patrick_R

"Wieso ging das denn nicht früher?", werden sich nun viele Falcons-Fans fragen. Nachdem es mit Face-of-the-Franchise-QB Kirk Cousins nun doch nicht klappte, holte man Penix aus dem Zauberhut.

Cousins konnte sich einfach nie wirklich von seiner Achilles-Verletzung erholen und kam einem teils schon wie ein Stein in der Pocket vor. Keine Bewegung, Schwierigkeiten beim Ausweichen von Pass-Rushern und seine teils übermütige Entscheidungsfindung wurden mehr bestraft als sonst. Nun soll er bereits diese Offseason wieder vom Team fliegen, obwohl er vor wenigen Monaten noch als der Heiland gesehen wurde, welcher Atlanta zum potentiellen Contender machen soll.

Nun, aber zu Penix. Der Rookie-QB sah meiner Meinung nach deutlich besser aus als es die Stats zeigen. Alleine wenn man ihn mit seinem Gegenüber in dem Spiel, Drew Lock, verglich, sah man einen riesigen Unterschied. Die Reads und die Execution waren bereits ab dem ersten Drive auf Top-Niveau. Teilweise, gerade zu Beginn, wurde er auch von seinen Receivern etwas im Stich gelassen, jedoch konnte natürlich auch die Defense mit ihren zwei Pick-Sixes einen großen Teil zum Sieg beitragen.

Here are some of Michael Penix Jr’s best throws from his NFL debut today.



What did yall think of his performance? pic.twitter.com/QbbdT3KOZs — garrett (@gxrrettgsn) December 22, 2024

5*3

by Patrick_R

Zum 5. Mal in Folge steht in der Spalte „Touchdowns“ die 3 bei Joe Burrow. Das nenne ich Kontinuität.

In den beiden Spielen vor dieser Kontinuitäts-Serie warf er sogar 4 bzw. 5 Touchdowns. Also hält Joe Burrow die Bengals fast alleine in der Playoff-Contention. Und so tat er das auch wieder diese Woche. Die Herren aus Cleveland waren zu Besuch und konnten nicht mehr als eine "Watschn" wieder mit heim nehmen.

Für die Bengals wird es nun ein interessanter Kampf. Die Wildcard-Spots in der AFC sind heiß begehrt. Es kämpfen fast schon zu viele Teams darum. Es wird spannend zu sehen, ob man sich weiter auf dem Hoch halten kann oder ob die Bengals-Aktie kurz vor dem Einsturz steht. Was sagt ihr? Ist der Run gerade nur eine Blase oder steckt da mehr dahinter?

Fredix:

Ich möchte diese Rubrik gerne wie Peter Altmans früheren "Senf" für mehrere kurze Gedanken nutzen und gleich mit dem "Stifter" des "Senfs" beginnen:

"Oh Boy!", den Super-Bowl-Chancen "deiner" 49ers hat es nicht geholfen, dass du dich von der Endzone verabschiedet hast! Als Cheesehead beklage ich mich natürlich nicht darüber, dass die 49ers den Packers heuer nicht mehr wehtun und sie nicht mehr aus den Playoffs werfen können. Alles darüber hinaus zum "state of the franchise" hat Sportfan_1990 bereits letzte Woche geschrieben. Bleibt mir, dir "Frohe Weihnachten!" zu wünschen.

Und dann war da noch... eine Vermisstenmeldung: Die User Endzone sucht User "neo", bitte melde dich! Was ist passiert? MatB hat es letzte Woche angedeutet, die vielen verletzten Spieler der Lions waren auch intern unser Thema. neos Frust darüber begegnete ich je nach Sicht mit einem sarkastischen bis maximal halblustigen Kommentar und meinte zu ihm, es hätte dann ja wohl keinen Sinn mehr, mit der Super Bowl wird das heuer nichts mehr und am besten hören die Lions gleich auf zu spielen. neo fand es offensichtlich nicht ganz so lustig und um seine Frage, wie man das sehen würde, wenn das eigene Team so viele verletzte Spieler zu beklagen hätte, zu beantworten: Bei den Packers hätte ich den gleichen Humor an den Tag gelegt und bis vor der Saison noch gesagt, "eh wurscht, seit LaFleur Head Coach ist, lassen sie die meisten Yards per Carry zu, also kann's eigentlich fast nur besser werden."

Heuer sieht es ein bisschen anders aus, die Defense ist nicht so schlecht, aber ich glaube nicht, dass Fans anderer Teams allzu viele Tränen für die Packers vergießen, wenn der eine oder andere Spieler verletzungsbedingt ausfällt.

Darum, neo, gib' doch bitte nichts auf dumme Kommentare eines Fans von einem Divisionsrivalen. Die Lions sind nach wie vor das Team, das es in der NFC zu schlagen gilt und die Endzone braucht dich! Wer soll denn sonst am letzten Spieltag über die Lions schreiben, wenn sie sich den 1st seed in den NFC Playoffs gesichert haben? Es war nicht meine Absicht, dich zu beleidigen. Ich wünsche dir daher, wie allen anderen Lesern der Endzone auch: Frohe Weihnachten!

Last but not least: Danke, Chrisi, für deine Geduld mit uns und auch dir erholsame Feiertage und ein frohes Weihnachtsfest!

Patrick_R:

Als Dolphins-Fan bekommt man hier mal wieder erneut Hoffnung, um dann im Endeffekt doch wieder enttäuscht zu werden. Mit dem Sieg gegen die 49ers hält man die Playoff-Chancen am Leben und – ganz ehrlich – die Szenarien schauen gar nicht so unrealistisch aus, aber es sind halt immer noch die Dolphins.

Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, ob ein potentieller Run in die Playoffs eine schwache Performance von McDaniel nicht eher verdecken würde. Ist er überhaupt noch der Richtige? Ich hab das Gefühl, dass seine Taktiken mittlerweile einfach durchschaut werden und es nicht mehr diesen Überraschungseffekt gibt, wie es ihn vor zwei Jahren noch gab.

