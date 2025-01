Am Tag nach dem Ende der NFL Regular Season sind traditionell einige Head Coaches ihren Posten los. Die ersten Köpfe rollen in New England und Jacksonville.

Mit Jerod Mayo muss der Nachfolger von Bill Belichick nach nur einer Spielzeit seinen Posten wieder räumen. Mit der Bilanz von 4-13 verpasste das einstige Powerhorse der Liga den ersten Draftpick nur hauchdünn, nämlich "dank" des 23:16-Sieges gegen die Buffalo Bills.

Auch die Jacksonville Jaguars schlossen die Saison mit vier Siegen ab und verpassten die Playoffs dementsprechend deutlich. Das kostet nun Doug Pederson den Job. In seinen ersten beiden Jahren bei den "Jags" gab es noch jeweils eine 9-8-Bilanz.

Pederson coachte die Philadelphia Eagles vor einigen Jahren zu ihrem bis dato einzigen Super-Bowl-Sieg.

In ihren Ämtern hingegen bestätigt werden Brian Daboll bei den New York Giants und Mike McDaniel bei den Miami Dolphins.