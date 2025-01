Die Nummer 1 der NFC heißt Detroit Lions!

Jared Goff und Co. entscheiden das direkte Duell um den Sieg in der NFC North sowie den Top-Seed der Conference, der eine Bye Week für das erste Wochenende der NFL-Playoffs bedeutet, gegen die Minnesota Vikings eindrucksvoll 31:9 für sich.

Die Vikings müssen sich mit dem fünften Seed zufriedenstellen, der trotz ihres eindrucksvollen Records von 14:3 ein Auswärtsspiel am Wildcard-Weekend bedeutet.

Dieses werden sie bei den Los Angeles Rams bestreiten, die zwar die NFC West gewinnen, die Regular Season aber mit einem 25:30 gegen die Seattle Seahawks abschließen und damit hinter die Tampa Bay Buccaneers zurückrutschen. Die Bucs empfangen die Washington Commanders.

Chiefs lassen sich demontieren

Der letzte Playoff-Teilnehmer der AFC sind die Denver Broncos.

Das B-Team der Kansas City Chiefs lässt sich in Denver 0:38 abschießen, womit den Cincinnati Bengals trotz ihres 19:17 über die Pittsburgh Steelers am Vortag die Chance genommen wird, nach ihrem 4-8-Start noch in die Postseason zu rutschen.

Die Miami Dolphins nehmen sich mit einer 20:32-Niederlage bei den New York Jets selbst aus der Rechnung. Für Aaron Rodgers war es womöglich das letzte Spiel seiner Karriere, sein Jets-Vertrag läuft aus und über eine Verlängerung seiner Laufbahn ist noch keine Entscheidung gefällt. Er übertrifft in dieser Partie zumindest noch die Marke von 500 Karriere-Touchdown-Pässen, steht bei 503.

Die Houston Texans schließen mit einem 23:14 bei den Tennessee Titans ab und gewinnen vor den Playoffs nach zwei Niederlagen noch einmal. Die Los Angeles Chargers tanken mit ihrem dritten Erfolg en suite noch einmal Selbstvertrauen, siegen bei den Las Vegas Raiders 34:20.

Das vollständige Playoff-Bild:

