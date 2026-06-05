Neues Stadion: Bears-Abschied aus Chicago wohl beschlossen

Die Chicago Bears wollen ein Stadion im Nordwesten von Indiana bauen, nachdem ein Vorschlag für finanzielle Anreize für die NFL-Franchise zum Bau der neuen Heimat in Illinois im Landtag ins Stocken geraten ist.

Der Vorstand der Bears stimmte am Donnerstag dafür, ein Stadionentwicklungsprojekt in Hammond, Indiana, voranzutreiben. Die Stadt mit rund 78.000 Einwohnern liegt knapp nach der Bundesstaatsgrenze zu Illinois und gehört zum Großraum Chicago.

Das Team hatte ein Areal in der Nähe von Wolf Lake geprüft, aber am Freitag mitgeteilt, dass noch kein genauer Standort ausgewählt worden sei.

"Wir glauben, dass ein erstklassiges Stadionprojekt in Hammond die Region verwandeln wird und das nordwestliche Indiana durch den Loop mit der Südküste Chicagos sowie mit Vierteln und Vororten nördlich der Stadt verbinden wird", erklärten die Bears in einer Mitteilung, die sie dem Vorsitzenden George McCaskey und dem Teampräsidenten Kevin Warren zuschrieben. "Es wird Chicagoland zusammenbringen und seinen Einwohnern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen."

Der Gouverneur von Indiana, Mike Braun, begrüßte die Ankündigung des Teams. Ein Ausschuss im Repräsentantenhaus von Indiana verabschiedete im Februar ein Gesetz, das eine Nordwest-Indiana-Stadionbehörde für die Finanzierung, den Bau und die Vermietung eines Stadions einrichtete.

Bears seit über 100 Jahren in Chicago

"Wir freuen uns darauf, eine Partnerschaft aufzubauen, die so stark ist wie die Verteidigung der '85 Bears', um Chancen und Wirtschaftswachstum zu schaffen, von denen unser Bundesstaat und die Organisation der Bears jahrzehntelang profitieren werden", sagte Braun in einer Erklärung. "Eine NFL-Franchise im Nordwesten von Indiana wird einen wirtschaftlichen Aufschwung für die gesamte Region bedeuten, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben."

Die Bears, ein Gründungsmitglied der NFL, spielen seit der Gründung des Teams im Jahr 1920 als Decatur Staleys in Illinois. Sie zogen 1921 nach Chicago und waren im Wrigley Field zu Hause, bevor sie im September 1971 ins Soldier Field umsiedelten.

Der Mietvertrag der Bears läuft bis 2033, aber sie können gegen eine Gebühr den Mietvertrag vorzeitig auflösen. Das Soldier Field liegt etwa 40 Meilen südlich von Halas Hall – dem Hauptsitz des Teams in Lake Forest, Illinois – Hammond ist etwa 20 Meilen südlich des Stadions des Teams am Seeufer.

"Hat ihren Fortschritt behindert"

Matt Hill, ein Sprecher des Gouverneurs von Illinois, JB Pritzker, sagte, der Gouverneur sei "weiterhin offen für eine sinnvolle Lösung, die die Steuerzahler schützt."

"Die Bears haben in Illinois eine glorreiche Geschichte, die über 100 Jahre zurückreicht, aber sie haben die letzten sechs Jahre, und insbesondere die letzten Monate, damit verbracht, ihre Position bezüglich eines Stadionstandorts zu ändern", sagte Hill in einer Erklärung.

"Das hat ihren Fortschritt behindert. Heute scheint eine weitere Bestätigung dafür zu sein, nachdem die führenden Politiker von Illinois in gutem Glauben mit den Bears zusammengearbeitet haben."