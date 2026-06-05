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NEWS
Traum von der Medaille lebt! 3x3-Männer im WM-Viertelfinale
Kurz vor dem 3x3-Highlight in Wien hat das Team am Samstag gegen Deutschland die Chance, einen großen Schritt zu WM-Edelmetall zu machen.
Österreichs 3x3-Basketballer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Medaille träumen.
Am Freitagabend schafften Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan im Play-in der Endrunde von Warschau mit einem 21:13-Sieg über Belgien den Einzug ins Viertelfinale.
Dort wartet am Samstag (20:00 Uhr) Deutschland, das mit dem Sieg in seiner Vorrundengruppe direkt unter die besten Acht vorgestoßen war.
Die Halbfinali und das Finale sind für Sonntag angesetzt.