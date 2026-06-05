Traum von der Medaille lebt! 3x3-Männer im WM-Viertelfinale

Österreichs 3x3-Basketballer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Medaille träumen.

Am Freitagabend schafften Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan im Play-in der Endrunde von Warschau mit einem 21:13-Sieg über Belgien den Einzug ins Viertelfinale.

Dort wartet am Samstag (20:00 Uhr) Deutschland, das mit dem Sieg in seiner Vorrundengruppe direkt unter die besten Acht vorgestoßen war.

Die Halbfinali und das Finale sind für Sonntag angesetzt.