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Traum von der Medaille lebt! 3x3-Männer im WM-Viertelfinale

Kurz vor dem 3x3-Highlight in Wien hat das Team am Samstag gegen Deutschland die Chance, einen großen Schritt zu WM-Edelmetall zu machen.

Traum von der Medaille lebt! 3x3-Männer im WM-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Österreichs 3x3-Basketballer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Medaille träumen.

Am Freitagabend schafften Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan im Play-in der Endrunde von Warschau mit einem 21:13-Sieg über Belgien den Einzug ins Viertelfinale.

Dort wartet am Samstag (20:00 Uhr) Deutschland, das mit dem Sieg in seiner Vorrundengruppe direkt unter die besten Acht vorgestoßen war.

Die Halbfinali und das Finale sind für Sonntag angesetzt.

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