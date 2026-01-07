NEWS

SK Rapid trifft Kulovits-Entscheidung!

Bei der Antritts-PK von Johannes Hoff Thorup verkünden die Hütteldorfer die Entscheidung.

SK Rapid trifft Kulovits-Entscheidung!
Stefan Kulovits ist nicht länger beim SK Rapid!

Das verkündet Geschäftsführer Sport, Markus Katzer bei der Antritts-Pressekonferenz des neuen Trainers Johannes Hoff Thorup am Mittwoch-Vormittag.

Wie der Sportchef zudem erklärt, habe Kulovits selbst vorgeschlagen, den Klub zu verlassen: "Er hat selbst auch den Wunsch geäußert, nachdem ich beschrieben habe, wie wir uns das in Zukunft vorstellen." Laut Katzer habe Kulovits seine Interessen immer "hinten angestellt", das wichtigste für ihn sei der Klub gewesen.

Somit endet Kulovits' Zeit bei den Rapidlern nach etwas mehr als vier Jahren. Zuerst war "Kulo" zwei Jahre Cheftrainer der zweiten Mannschaft, ehe er im November 2023 Co-Trainer wurde.

Neuer Assistent kommt aus Norwich

Auch Co-Trainer Daniel Seper verlässt die Hütteldorfer auf eigenen Wunsch. Beim Verein bleibt hingegen Luka Pavlovic, der erst im vergangenen November zurückkehrte.

Dafür nimmt der Neo-Chefcoach seinen Assistenten aus Norwich mit: Alan Arac wird Co-Trainer bei Rapid. Den dritten Assistenten darf sich Hoff Thorup ebenso aussuchen.

Das restliche Trainerteam (Torwart-Trainer Jürgen Macho, Athletik-Trainer Julian Helml) bleibt gleich oder wird intern nachbesetzt. So steigt Tobias Hammerschmied (Athletik-Trainer) von Rapid II auf. Außerdem wurden die Videoanalysten Linus Braun und Daniel Schmid zurückgeholt - auf Wunsch von Hoff Thorup. Die beiden wurden zuvor unter Peter Stöger entlassen.

