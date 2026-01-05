Der Weg zum Super Bowl: Alle NFL-Play-off-Duelle im Überblick

Die Regular Season der NFL ist vorbei und kam mit einigen Überraschungen.

So sind die Chiefs rund um Superstar Mahomes erstmals seit 2014 nicht in den Play-offs vertreten. Auch die Indianapolis Colts rund um Österreich-Export Bernhard Raimann sind nach einem starken Saisonstart aus den Play-off-Plätzen hinaus gerutscht.

Nun stehen die Duelle fest. Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks stehen durch den Sieg in ihrer Conference bereits in der Divisional Round.

Wie laufen die Play-offs ab?

Die NFL Playoffs sind die K.-o.-Phase der Liga, in der die besten Teams um den Super Bowl kämpfen. Insgesamt qualifizieren sich 14 Mannschaften – jeweils sieben aus der AFC und der NFC.

Gespielt wird im Single-Elimination-Modus, das heißt: Wer verliert, scheidet aus. Die Playoffs bestehen aus der Wild-Card-Runde, der Divisional Round und der Conference Championship.

Am Ende treffen die beiden Sieger der Conferences im Super Bowl aufeinander, um den NFL-Meister zu küren.

Das sind die Wild-Card Duelle

Chicago Bears-Green Bay Packers

Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers

Carolina Panthers-Los Angeles Rams

New England Patriots-Los Angeles Chargers

Pittsburgh Steelers-Houston Texans

Der Super Bowl findet am 9. Februar (um 0:30 Uhr) im Levi´s Stadium in Santa Clara, Kalifornien statt. Das ist die Heimstätte der San Francisco 49ers.