Winzone

GEWINNSPIEL: 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026

Deine Chance, den Super Bowl LX live bei der kronehit META BOWL 2026 in Wien zu erleben

GEWINNSPIEL: 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026 am 8. Februar in der META Stadt Wien.

Die kronehit META BOWL steht für das ultimative Football-Erlebnis: Live-Übertragung des Super Bowl LX, große Bildflächen, echte Game-Day-Stimmung und ein hochwertiges Event-Ambiente mitten in Wien.

Dich erwartet ein stimmungsvoller Football-Abend mit garantiertem Sitzplatz, All-Inclusive-Verpflegung sowie Entertainment rund um das größte Spiel der Saison. Auch die Vienna Vikings sind Teil des Events und sorgen für zusätzlichen Football-Flair. Auf dem Screen stehen unter anderem die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Fokus.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026

  • Event: META BOWL

  • Datum: Samstag, 08.02.2026, ab 21:00 Uhr

  • Spielort: META Stadt Wien

Teilnahmeschluss: 04.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim großen American-Football-Finale in Wien dabei sein.

Weitere Infos zum Event hier

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

Mehr zum Thema

User-Endzone: Wer hätte damit gerechnet?!

User-Endzone: Wer hätte damit gerechnet?!

Football
2
Zwei ÖSV-Stars verzichten auf Olympia-Generalprobe

Zwei ÖSV-Stars verzichten auf Olympia-Generalprobe

Skispringen
Winter-Abgang? Goretzka bei LaLiga-Spitzenklub im Gespräch

Winter-Abgang? Goretzka bei LaLiga-Spitzenklub im Gespräch

Deutsche Bundesliga
Ski-Weltcup LIVE: Riesentorlauf der Männer in Schladming

Ski-Weltcup LIVE: Riesentorlauf der Männer in Schladming

Ski Alpin
Nightrace LIVE - RTL in Schladming: das aktuelle Ergebnis

Nightrace LIVE - RTL in Schladming: das aktuelle Ergebnis

Ski Alpin
1
Comeback rückt näher: Laimer ist zurück am Platz

Comeback rückt näher: Laimer ist zurück am Platz

Deutsche Bundesliga
1
ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G überlegen

ÖSV-Athlet gewinnt Europacup-Super-G überlegen

Ski Alpin
Gewinnspiele Winzone Vienna Vikings American Football