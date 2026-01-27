GEWINNSPIEL: 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026

Gewinne 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026 am 8. Februar in der META Stadt Wien.
Die kronehit META BOWL steht für das ultimative Football-Erlebnis: Live-Übertragung des Super Bowl LX, große Bildflächen, echte Game-Day-Stimmung und ein hochwertiges Event-Ambiente mitten in Wien.
Dich erwartet ein stimmungsvoller Football-Abend mit garantiertem Sitzplatz, All-Inclusive-Verpflegung sowie Entertainment rund um das größte Spiel der Saison. Auch die Vienna Vikings sind Teil des Events und sorgen für zusätzlichen Football-Flair. Auf dem Screen stehen unter anderem die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Fokus.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026
Event: META BOWL
Datum: Samstag, 08.02.2026, ab 21:00 Uhr
Spielort: META Stadt Wien
Teilnahmeschluss: 04.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim großen American-Football-Finale in Wien dabei sein.
Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!
Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!