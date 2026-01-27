GEWINNSPIEL: 1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026

Die kronehit META BOWL steht für das ultimative Football-Erlebnis: Live-Übertragung des Super Bowl LX, große Bildflächen, echte Game-Day-Stimmung und ein hochwertiges Event-Ambiente mitten in Wien.

Dich erwartet ein stimmungsvoller Football-Abend mit garantiertem Sitzplatz, All-Inclusive-Verpflegung sowie Entertainment rund um das größte Spiel der Saison. Auch die Vienna Vikings sind Teil des Events und sorgen für zusätzlichen Football-Flair. Auf dem Screen stehen unter anderem die New England Patriots und die Seattle Seahawks im Fokus.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 All-Inclusive-Tickets für die META BOWL 2026

Event: META BOWL

Datum: Samstag, 08.02.2026, ab 21:00 Uhr

Spielort: META Stadt Wien

Teilnahmeschluss: 04.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim großen American-Football-Finale in Wien dabei sein.

Weitere Infos zum Event hier