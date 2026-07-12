Mondsumme! Super-Bowl-Champion Seattle für Rekordbetrag verkauft

Der amtierende Super-Bowl-Sieger, die Seattle Seahawks, hat einen neuen Eigentümer!

Eine Investorengruppe rund um den in Indien geborenen Unternehmer Vinod Khosla bezahlt laut US-Medienberichten über 9,6 Milliarden Dollar für das Franchise und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Deal noch nicht in trockenen Tüchern

Dieser übertrifft die bisherige Bestmarke deutlich: Im Jahr 2023 wechselten die Washington Commanders für 6,05 Milliarden Dollar den Besitzer.

In gänzlich trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht. Die NFL muss noch ihren Sanktus zu dem Verkauf geben. Denn Khsola besitzt auch Anteile an NFL-Konkurrent San Francisco 49ers. Diese muss er zunächst abgeben, ehe der Deal finalisiert werden kann.

Erlös soll gespendet werden

Zuvor waren die Seahawks lange in Händen der Familie Allen rund um Microsoft-Mitbegründer Paul Allen, der schon 2018 verstorben war. Seinen Nachlass, zu dem auch die Seahawks zählen, verwaltete danach seine Schwester.

Der Erlös aus dem Verkauf des Franchises soll für wohltätige Zwecke gespendet werden, wie US-Medien berichten.