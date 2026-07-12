TKO nach einer Minute! McGregors UFC-Comeback endet abrupt

Jahrelang haben viele Fans auf die Rückkehr von Conor McGregor in der UFC gewartet.

Nach gerade einmal einer Minute endet der Comeback-Fight des einstigen MMA-Topstars. Bei UFC 329 verliert der Ire nach 1:09 Minuten im Main-Event-Kampf gegen Max Holloway nach einem TKO.

Zu Beginn des Kampfes landet McGregor bei einem Sprungkick eigenartig, woraufhin er auf seinen Rücken fällt. Er steht zwar kurzzeitig wieder auf, geht aber erneut zu Boden und greift auf sein rechtes Bein - woraufhin der Referee das Match beenden muss.

Über fünf Jahre ohne Kampf, aber mit Schuldspruch

Der 37-jährige McGregor gilt als größter Star der jüngeren UFC-Geschichte. Seit mehr als fünf Jahren bestritt er keinen Kampf, unter anderem wegen eines gebrochenen Beines.

Darüber hinaus wurde er 2024 nach Vergewaltigungsvorwürfen schuldig gesprochen. Er musste an das mutmaßliche Opfer 250.000 Euro zahlen.