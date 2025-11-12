NEWS

Österreichs Basketball-Frauen starten mit Sieg in EM-Quali

Die Österreicherinnen feiern einen souveränen Auftaktsieg gegen Norwegen.

Österreichs Basketball-Frauen starten mit Sieg in EM-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Das fängt gut an!

Das österreichische Frauen-Basketball-Nationalteam ist erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2027 gestartet. Die Auswahl des neuen Teamchefs Jesper Sundberg setzte sich am Mittwoch in Wien vor einer Rekordkulisse von etwa 1.800 Zuschauern gegen Norwegen souverän mit 63:48 (26:23) durch.

Die Gegner werden nicht leichter

Beste Werferin war die überragende Sarah Sagerer mit 23 Punkten. In der Gruppe D bekommt es Österreich am Samstag (18.00/ORF Sport+) auch in der Sport Arena mit Großbritannien zu tun.

Am Dienstag (19:00 Uhr) wartet ein Auswärtsspiel in der Schweiz, die genauso wie die Britinnen stärker als die rot-weiß-rote Auswahl einzuschätzen sind.

Die Truppe des Schweden Sundberg, der sein Amt vor wenigen Wochen übernommen hatte, hat sich den Einzug in die zweite Qualifikationsphase zum Ziel gesetzt.

Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Drittplatzierten steigen in die zweite Runde auf. Die Rückspiele finden im März 2026 statt.

Basketball Schweden Großbritannien Österreich Basketball-EM Sport-Mix ÖBV-Nationalteam