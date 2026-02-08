NEWS

Flucht vor Polizei: NFL-Profi nach Streit festgenommen

Nach einem häuslichen Zwischenfall wird der Football-Profi nun angeklagt.

Flucht vor Polizei: NFL-Profi nach Streit festgenommen Foto: © GETTY
Football-Profi James Pearce Jr. von den Atlanta Falcons ist wegen eines mutmaßlichen häuslichen Zwischenfalls in Florida festgenommen worden.

Er habe zudem bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto einen Unfall gehabt, teilten die Behörden mit. Laut Polizeiangaben soll es zuvor zu einem Streit mit Basketballspielerin Rickea Jackson vom WNBA-Team der Los Angeles Sparks gekommen sein. Den Gefängnisakten zufolge wird Pearce angeklagt.

Die Höhe der Kaution wurde für die einzelnen Anklagepunkte noch nicht festgelegt. Von Pearce oder einem Anwalt lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Falcons bestätigten Vorfall

Die Falcons gaben in einer Erklärung bekannt, dass sie von der Festnahme Kenntnis haben. "Wir sind über einen Vorfall mit James Pearce Jr. in Miami informiert", teilten die Falcons laut US-Medien mit.

"Wir sammeln derzeit weitere Informationen und werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu dem laufenden Gerichtsverfahren äußern."

Pearce, 22 Jahre alter Erstrunden-Pick der Atlanta Falcons, stand für sein Team in der am Sonntag zu Ende gehenden NFL-Saison in allen Partien auf dem Feld.

Bei der Wahl zum besten Defensiv-Rookie des Jahres belegte er am Ende seiner ersten NFL-Saison den dritten Platz. Basketballerin Jackson wurde 2024 in das Rookie-Team des Jahres der nordamerikanischen Frauen-Profiliga gewählt.

