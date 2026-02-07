Lilli Tagger zieht in Mumbai ins Endspiel ein

Lilli Tagger steht beim WTA-125-Turnier in Mumbai im Finale!

Die Nummer 128 der Welt aus Österreich gewinnt ihr Halbfinalspiel gegen die Chinesin Fangran Tian klar mit 6:2, 7:6. Nach exakt zwei Stunden verwertet die 17-Jährige ihren zweiten Matchball.

Durch den Finaleinzug klettert die ÖTV-Hoffnung im WTA-Live-Ranking auf Rang 114.

Im Endspiel trifft Tagger nun auf die Lokalmatadorin Mananchaya Sawangkaew (WTA-236.). Die Thailänderin besiegte im Halbfinale ihre Landsfrau Lanlana Tararudee 6:2, 3:6, 6:1.

Zweiter Titel en Suite?

Tagger könnte nach dem Challenger-Sieg in Fudschaira (VAE) vor einer Woche den zweiten Titel en suite feiern. Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier den Titel, würde sie bis auf Platz 109 vorstoßen.

Für den Einzug ins Endspiel erhält sie 8.400 US-Dollar (rund 7.100 Euro) sowie 81 WTA-Zähler, der Titel bringt 125 Punkte und 15.500 Dollar.