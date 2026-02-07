Tian, Fangran TIA
Tagger, Lilli TAG
Endstand
0:2
2:6 , 6:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Lilli Tagger zieht in Mumbai ins Endspiel ein

Die 17-Jährige setzt sich gegen die Chinesin Fangran Tian in zwei Sätzen durch.

Lilli Tagger zieht in Mumbai ins Endspiel ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Lilli Tagger steht beim WTA-125-Turnier in Mumbai im Finale!

Die Nummer 128 der Welt aus Österreich gewinnt ihr Halbfinalspiel gegen die Chinesin Fangran Tian klar mit 6:2, 7:6. Nach exakt zwei Stunden verwertet die 17-Jährige ihren zweiten Matchball.

Durch den Finaleinzug klettert die ÖTV-Hoffnung im WTA-Live-Ranking auf Rang 114.

Im Endspiel trifft Tagger nun auf die Lokalmatadorin Mananchaya Sawangkaew (WTA-236.). Die Thailänderin besiegte im Halbfinale ihre Landsfrau Lanlana Tararudee 6:2, 3:6, 6:1.

Zweiter Titel en Suite?

Tagger könnte nach dem Challenger-Sieg in Fudschaira (VAE) vor einer Woche den zweiten Titel en suite feiern. Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier den Titel, würde sie bis auf Platz 109 vorstoßen.

Für den Einzug ins Endspiel erhält sie 8.400 US-Dollar (rund 7.100 Euro) sowie 81 WTA-Zähler, der Titel bringt 125 Punkte und 15.500 Dollar.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale

Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale

Tennis - WTA
22
Furioser Rodionov! ÖTV dreht Davis-Cup-Duell mit Japan

Furioser Rodionov! ÖTV dreht Davis-Cup-Duell mit Japan

Tennis
11
Ausgleich! Neumayer gewinnt sein Davis-Cup-Einzel klar

Ausgleich! Neumayer gewinnt sein Davis-Cup-Einzel klar

Tennis
8
Davis Cup LIVE: Lukas Neumayer gegen Shintaro Mochizuki

Davis Cup LIVE: Lukas Neumayer gegen Shintaro Mochizuki

Tennis
1
1:2! Favorisiertes ÖTV-Duo verliert Doppel gegen Japan

1:2! Favorisiertes ÖTV-Duo verliert Doppel gegen Japan

Tennis
5
Davis Cup LIVE: Watanuki/Yuzuki gegen Erler/Miedler

Davis Cup LIVE: Watanuki/Yuzuki gegen Erler/Miedler

Tennis
6
Golf: Straka schafft in Scottsdale den Cut

Golf: Straka schafft in Scottsdale den Cut

Golf

Kommentare

Lilli Tagger Tennis Sport-Mix WTA