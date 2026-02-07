Furioser Rodionov! ÖTV dreht Davis-Cup-Duell mit Japan

Happy-End für Österreich beim Davis-Cup-Duell mit Japan!

Im alles entscheidenden fünften Spiel setzt sich Jurij Rodionov gegen den Japaner Yoshihito Nishioka in drei Sätzen mit 5:7, 6:1, 6:0 durch.

Und das, obwohl die Partie für den 26-Jährigen alles andere als gut startet. Rodionov verliert gegen die Nummer 131 der Welt Satz Nummer eins noch mit 5:7, dreht dann aber mächtig auf und holt die nächsten beiden Sätze absolut souverän.

Duell gegen Bulgarien oder Belgien

Damit wenden Rodionov und zuvor Lukas Neumayer die Niederlage gegen Japan noch ab. Nach dem Doppel von Lucas Miedler und Alexander Erler lag Österreich noch mit 1:2 im Rückstand.

Österreich ist damit auf Kurs in Richtung neuerlicher Teilnahme am Final-8-Turnier in Bologna. Mit dem Sieg sicherte man sich ein Heimspiel am 18./19. oder 19./20. September gegen Bulgarien oder Belgien. Diese Partie wird erst am Sonntag entschieden.