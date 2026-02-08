NEWS

Golf: Straka verbessert sich mit 67er-Runde

Der Österreicher liegt in Scottsdale vorerst auf Rang 22. Auf die Top 10 fehlen weiter vier Schläge.

Golf: Straka verbessert sich mit 67er-Runde Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Golf-Profi Sepp Straka hat sich am Samstag beim PGA-Turnier in Scottsdale in Arizona mit einer 67er-Runde um 29 Plätze auf Position 22 verbessert.

Zwei Bogeys standen gleich sieben Birdies gegenüber, womit er den "moving day" mit fünf unter Par abschloss. Der Rückstand des Österreichers auf den japanischen Spitzenreiter Hideki Matsuyama beträgt sieben Schläge, auf die Top Ten sind es unverändert deren vier.

Mehr zum Thema

Golf: Straka schafft in Scottsdale den Cut

Golf: Straka schafft in Scottsdale den Cut

Golf
Nach Sieg über Japan träumt ÖTV-Team erneut von den Top 8

Nach Sieg über Japan träumt ÖTV-Team erneut von den Top 8

Tennis
Lilli Tagger zieht in Mumbai ins Endspiel ein

Lilli Tagger zieht in Mumbai ins Endspiel ein

Tennis - WTA
18
Furioser Rodionov! ÖTV dreht Davis-Cup-Duell mit Japan

Furioser Rodionov! ÖTV dreht Davis-Cup-Duell mit Japan

Tennis
12
Ausgleich! Neumayer gewinnt sein Davis-Cup-Einzel klar

Ausgleich! Neumayer gewinnt sein Davis-Cup-Einzel klar

Tennis
9
"Nervosität war riesengroß"- Eder nach Blech enttäuscht

"Nervosität war riesengroß"- Eder nach Blech enttäuscht

Olympia
Bundesliga heute: Sturm Graz - SV Ried

Bundesliga heute: Sturm Graz - SV Ried

Bundesliga
2

Kommentare

Sport-Mix Golf Sepp Straka Hideki Matsuyama