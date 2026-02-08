Golf: Straka verbessert sich mit 67er-Runde

Golf-Profi Sepp Straka hat sich am Samstag beim PGA-Turnier in Scottsdale in Arizona mit einer 67er-Runde um 29 Plätze auf Position 22 verbessert.

Zwei Bogeys standen gleich sieben Birdies gegenüber, womit er den "moving day" mit fünf unter Par abschloss. Der Rückstand des Österreichers auf den japanischen Spitzenreiter Hideki Matsuyama beträgt sieben Schläge, auf die Top Ten sind es unverändert deren vier.